买它不吃亏！iQOO Neo骁龙845旗舰机评测

作者：黑子可可

在以高性价比旗舰游戏机的标签推出 iQOO 品牌三个月后，vivo 的第二步想必是以扩大用户群为主。虽以性价比主打的 iQOO 旗舰在价格上已经能让人欣然接受，但并非每个用户都能轻松负担，结合种种的考虑之后，vivo 为我们带来了“青春版”的 iQOO Neo。

iQOO Neo在屏幕、拍照、处理器方面进行了缩减，而在电池、设计上则进行了加强和改动。虽然配置变动较多，但价格的吸引力也毋庸置疑。天极网有幸提前拿到了 iQOO Neo 的真机，恰逢笔者也是 iQOO 的用户，在经过短暂几天的使用过后，我们来看看 iQOO Neo 较 iQOO 在体验上有何不同。

设计

本次 iQOO Neo 支持碳纤黑、电光紫两种配色，我们拿到的是黑色，它的背面纹理与 iQOO Monster Inside(或武士黑)基本一致，不过后盖上采用的是直板的玻璃覆盖，而非 iQOO 的弧面设计，棱角更加分明，碳纤维纹理也更加清晰。iQOO Neo 的中框的同样是玻璃材质，所以不用担心因为太滑手机溜手的情况出现。

iQOO Neo 正面采用了 6.38英寸 FHD+ 水滴屏幕，来自三星的 AMOLED，分辨率为 1080*2340，高宽比为 19.5:9。这个屏幕细看还是与 iQOO 的 6.41英寸FHD+ 有所不同，其下巴宽度为 5.46 mm。vivo 产品线上，这款屏幕一般用在中端机，这同样也符合 iQOO Neo 的定位。

vivo品牌在手机屏幕指纹技术上有多年的积累，iQOO Neo 屏幕指纹同样不会缺席，iQOO Neo 的屏幕指纹方案结合新一代 DSP 硬件加速算法，采集密度更高，从而提升识别率。亲测在低温干手指及复杂的光线条件下，iQOO Neo 仍然可以准确识别，

厚度方面，因为 iQOO Neo 并没有采用弧面过度，所以第一眼的感觉会比 iQOO 更厚更重，但实际测量数据却显示，iQOO Neo 比 iQOO 的 8.51mm 更薄，仅为 8.33mm，而且重量也仅多 2.5g，来到 198.5g。要知道 iQOO Neo 这一次可是升级了 4500mAh 电池，比 iQOO 还多了 500mAh。

其他方面，iQOO Neo 的 3.5mm 耳机接口挪到了下方，点赞。数据接口依然保持 Tpye-C，另外删除了背面的炫彩灯带和边框触控按键，另外震动单元也换成更普通的震感器，这块确实有些遗憾。

拍照

iQOO Neo后置采用双核 1200 万像素的主摄 IMX363，以及 800 万像素的超广角镜头和 200 万像素景深摄像头，在软件算法上，依然支持超级逆光、焕颜相机和 AI 识别计算。

我们先来看一组样张



逆光



逆光

在光线正常的环境下，启用 1200 万主摄能获得非常不错的画面，高解析度和高宽容度照顾到对分辨率和画面有高有求的用户。在高光比的逆光环境下，iQOO Neo 可以自主选择超强逆光，在有限的硬件宽容度下，软件计算的多帧合成的动态范围高达12.3EV，在局域过曝或夕阳取景的拍摄环境，可以得到超乎理想的成像效果，大幅度改善人脸不清晰、背景过亮的拍照难题。



逆光



逆光

在 800 万超广角镜头的成像中，108° 的超大视野在风景、建筑的拍照中很有用。不过在宽容度和解析力上就有些捉襟见肘。另外由于评测过程中，iQOO Neo 的夜景模式还未及时更新，这里不纳入评测范围。



主摄成像



超广角成像

另外在老生常谈的白平衡、宽容度、色准等问题上，iQOO Neo 有了 vivo 实验室的数据支撑，在天极网常年的测试中，vivo 系列手机调教过后的成像效果一直非常理想。

iQOO Neo 前置搭载的双核 1200 万像素超清摄像头，可根据用户的性别、肤质、肤色和场景光线智能匹配美颜方案。让女性更加白皙、自然、柔美，男性更加自然、阳光。相册 APP 内部的“趣美颜”修图功能，也可媲美市面上大量美图软件。

性能

iQOO Neo 最让人惊喜的是非常注重性能，即使有所阉割，依然用上了第一梯队的骁龙 845 移动平台，这颗处理器基本被上一代的旗舰安卓手机所搭载，其架构和频率相信大家都非常熟悉。

骁龙845拥有：先进的10nm工艺制程，八核kryo 385定制架构，CPU最高主频达2.8GHz，GPU 为 Adreno 630，AI 方面，高通骁龙845处理器采用高通骁龙第三代AI平台，通过Kryo 385 CPU、Adreno 630和Hexagon 685三个关键处理器在终端实现人工智能运算。

再加上 iQOO Neo 最大 8GB 的内存，应对大型游戏和多任务后台也是绰绰有余，安兔兔跑分超 29 万，Geekbench 跑分单核 2374 分、多核 8512 分，3DMark 跑分 Vulkan 3844 分、OpenGL 4311 分。读取速度方面，AndroBench 跑分均处于旗舰水平。在《和平精英》游戏上，开启最高特效、高帧率依然有稳定 40 帧的优秀表现。

iQOO Neo 的内部还采用由超长热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多纬散热系统，利用液体高温蒸发吸热、低温液化放热的原理，以此解决处理器高频运行时的发热问题。

为了进一步提升系统运行效率，使 iQOO Neo 强大的硬件发挥出更佳强悍的性能，iQOO Neo 装配了 vivo 最新的编译系统优化技术――Monster 编译增强技术，这项技术可以对系统底层基础进行全面优化，在应用运行时，提前进行预编译，大幅改善底层编译效率，大幅提升手机性能和 APP 响应速度。

充电续航

iQOO Neo 在 iQOO的强大续航基础上进行了进一步升级，猛兽级别的 4500mAh 大电池让 iQOO Neo拥有着更为不凡的续航表现，轻松满足重度用户一天的使用需求。据官方实验室数据，iQOO Neo在满电状态下，灭屏待机长达576个小时，也就是整整24天，连续通话最长可达46小时，追剧12小时，连续导航19小时，连续打《王者荣耀》10个小时。

经天极网测试，iQOO Neo 正常使用可以支撑一天半时间，息屏待机基本忽略不计;在社交软件、通话等环节中也保持了极低的功耗。而在较高功耗的在线视频和游戏上，虽然耗电量比较明显，但论单局吃鸡游戏半小时耗电 5%，也能做到不痛不痒。且在游戏和充电过程中，iQOO Neo 一直有着不错的温控管理。iQOO Neo 同样拥有 22.5W 快充，充电过程大概 100 分钟可充满，半小时充满 50%。

Funtouch OS 9

iQOO Neo 基于 Android 9 深度定制的 Funtouch OS 9 操作系统，强调科技感和速度感。全新的UI配合高通骁龙845的强劲性能和超大内存，给用户带来顺滑、流畅、优雅的交互体验。配合AI和Multi-Turbo，满足用户全场景的全天候的需求。界面截图如下：

在 iQOO 机身左侧还单独设置了一颗红色 AI 唤醒按键，长按物理按键唤醒语音助手，可以解决某些公开场合下用户不愿意用语音唤醒的场景，同时也避免了声音收集过程中可能中断的问题。目前Jovi语音助手加入了强大的多轮对话功能。Jovi 支持功能包括智慧识图、智慧场景、智能熄屏显示等。

总体来看，iQOO Neo 舍去了不少旗舰 iQOO 的功能，但整体却在以续航、够用、更性价比的方向上去做调整，价格方面基本做到了每个用户都可承受的范围之内。如果你之前并非 iQOO 用户，那 iQOO Neo 定是一款不会让你失望的手机，媲美旗舰的性能，又有超强续航力，以及大有可为的拍照功能。一句话概括就是：买它永远不会吃亏!