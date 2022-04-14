采用4nm工艺！网传A16芯片已经开始试产

作者：云隐

【天极网手机频道】众所周知，iPhone采用的A系列芯片，是苹果手机立足于高端市场的关键因素。自研的核心芯片，拥有遥遥领先行业的性能水平，让iPhone手机的知名度与影响力覆盖全球。A系列芯片至今已迭代至A15，目前正在iPhone 13系列上搭载使用。而作为即将到来的iPhone 14系列，全新的A16芯片显然备受行业内外的关注。

近日，有外媒爆料，A16芯片已于台积电开始试产，不过却无缘3nm制程工艺。此前，有消息称台积电3nm制程工艺取得重大突破，这项因开发技术而延误的工艺即将面世，于是决定今年继续量产第二版3nm制程N3B。按照惯例，苹果每一年发布的iPhone都会基于台积电最新的制程工艺进行量产，因而大部分人推测今年的A16芯片，将会采用3nm制程工艺，那各方面表现将会有明显的提升。

然而，近期传出台积电3nm将采用FinFET技术，预计在2023年才开始投产。这也就意味着，秋季即将发布的iPhone 14系列所搭载的A16芯片，此次将不会采用3nm制程工艺，转而采用相对成熟的4nm制程工艺。综合之前的爆料信息来看，A16芯片依旧采用2+4六核CPU架构设计，CPU架构和能效得到提升，A16芯片预估将提升20%左右的性能。同时A16芯片还将支持5G双频段、新一代LPDDR5以及WiFi5E等技术。

笔者认为，相较于尝鲜的3nm制程工艺，更为成熟的4nm制程工艺反而是更稳妥的选择。在iPhone 12系列上，由于采用最新的制程工艺，出现了功耗大、发烫严重的问题，用户体验大幅下降。按照惯例iPhone 14可能还是会采用A16芯片残血版，提升并不是很大，Pro及以上版本才会采用满血版A16芯片。另外，iPhone14是否会取消刘海屏尚没有明确消息，作为苹果手机的标志，突然去除，笔者甚至觉得有些不习惯。至于具体情况如何，可以关注后续的报道。