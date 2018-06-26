海信AI手机H20：或许这才是颜值与才华于一身的“AI”手机

【天极网手机频道】对于我们来说，“AI”已经从一个模糊的概念变成了部分产品的使用特性，确实，从去年开始，主打AI的手机仿佛遍地开花，就连千元机也要蹭一下这个热点，不过真正能将“AI”特性贯穿整部手机的厂商，却是微乎其微。

2018年6月26日，海信终于在青岛国际会议中心正式发布了旗下“H系列”的全新手机――海信AI手机H20。这款手机除了采用背部四曲面玻璃外，更是内置了贯穿手机的AI智慧系统，就让我们一起了解一下这款美貌与智慧于一身的海信AI手机H20。

海信AI手机H20

海信AI手机H20正面采用了一块19：9的FHD+的“刘海”全面屏，四周为大R角设计，提升了使用时的正面观感。由于屏占比提升到了87.9%，在小小的机身内容下了5.84英寸的屏幕，让大屏紧握在你的手中。

为了让用户更便捷的使用海信AI手机H20，海信的工程师在这款手机中加入了手势操作功能，用户还可以根据自己的喜好改变手机操作的逻辑，在交互上更加自然顺畅。

海信AI手机H20有别于传统手机的2.5D玻璃设计，突破性的选择了3D四曲面玻璃背板，在与金属中框之间的过度非常圆润自然，拿在手中犹如鹅卵石般光滑舒适。

在按键布局方面，除了传统的音量按键以及开关机键之外，在机身左侧还有一枚专为AI智能设计的独立按键，通过长按“哈利键”，可以快速启动语音助手，另外在12中场景下，短按“哈利键”还能够提供更快捷的功能，为我们的生活带来了极大的便利。

海信AI手机H20的后置摄像头采用了双摄像头的组合方案，通过一枚1200万专业镜头以及500万虚化镜头，能够带来媲美单反相机的虚化体验，拍摄人像更自然。

由于加入了“AI”特性，在拍摄照片时，海信AI手机H20能够识别人像、美食、风景等16种标签和120种场景，并针对每个场景进行定制的优化方案，使拍摄出的绿地更绿，美食更诱人。

前置摄像头采用了2000万超高像素的摄像头，旁边还配有一颗柔光灯，在暗光下自拍时，能够带来更自然的光影。同时通过全新的智慧美颜算法，可针对眼睛、面部、肤色等特征进行智能调试，带给你最完美的自己。

我们都知道，很多优秀的照片都是滤镜效果带来的功劳，但市面上很多手机自带的滤镜千篇一律，可选性还不多。为此海信AI手机H20内置了一百种滤镜效果，这也是目前行业中内置滤镜最多的手机。

海信手机代言人阚清子也亲临发布会现场，为我们分享她使用海信AI手机H20的拍照秘籍，另外还和现场粉丝们进行互动，一度将现场气氛达到高潮。

在趣味性方面，海信AI手机H20加入了魔力AR功能，其拥有“3D表情”、“AR面具”、“表情”以及“彩妆”，每种效果下都有不同的贴图，可玩性还是蛮高的。

海信AI手机H20通过“智慧按键”、“智慧语音”、“智慧识屏”、“智慧助理”、“智慧防护”以及“智慧引擎”组合成海信AI智慧系统。

在发布会现场，青岛海信通信有限公司副总经理马小航先生为我们现场演示如何使用海信AI手机H20快速便捷的唤醒智慧语音以及智慧识屏的操作，现场嘉宾观众们纷纷鼓掌。

值得一提的是，海信AI手机H20除了传统的指纹识别按键之外，更是加入了目前流行的面部智慧解锁。只需拿起手机，亮屏瞬间即可识别面部194个特征，快速完成面部识别， 轻松解锁，让你感受不到解锁的过程，带来全新的使用体验。

很多人在玩游戏的时候会因为各种消息的打扰影响到游戏体验，海信AI手机H20则选择加入游戏模式，以此来将短信等消息通过弹幕的形式进行呈现，拒绝打扰游戏时的你。再通过智慧引擎智能调度技术，智能调度处理器性能和内存资源，并基于应用优先级匹配资源使用需求，减少卡顿，提升手机运行体验。

海信AI手机H20拥有两种配色，分别为魔丽蓝以及玲珑金配色，内存组合为6G+128G，售价2599元。除此之外，海信还同步发布了海信手机H18，售价1599元，采用了2.5D弧面玻璃，拥有玲珑金和魔丽蓝两种配色，6.19英寸全新全面屏，双面2.5D弧面玻璃，4+64G内存，前置1600万像素，后置1200万+500万双摄，3500mAh大电池。

发布会最后，青岛海信通信有限公司副总经理马小航先生表示未来人工智能和5G通讯将是海信的着重项目，另外柔性屏领域海信手机也将涉及，就让我们共同期待海信手机为我们带来的创新时代。

（ 作者：FZ 责任编辑：FZ）

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