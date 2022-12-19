出街好玩神器，为何年轻人对“小折叠”疯狂痴迷，华为Pocket S给你答案！

【天极网手机频道】如今的机圈，纵向折叠屏手机的风，刮得越来越猛了，知名数码KOL@小白测评近日甚至在自己的视频中表示，纵向折叠屏手机和有可能是小屏手机的下一个发展方向。其实想想这样的观点也不无道理，毕竟市场的声音确实如此，华为的纵向折叠屏手机已经蝉联多个季度的折叠屏销量榜首了。

而今年11月份初，华为又发布了火爆时尚圈的Pocket S新机，凭借其精致奢华的外观颜值和灵巧自然的纵向折叠，当即成为大家玩转于掌心间的“小折叠”宝盒。我们都知道，传统直屏手机在形态方面只能是一成不变，长时间使用难免让大家感到审美疲劳，而华为Pocket S得益于可变的折叠形态，一开一合间即可带来无限可能，非常符合现在年轻人对新潮炫酷风格的追求和喜爱。

那么，华为Pocket S能够给我们带来哪些眼前一亮的新玩法呢？近日，知名数码&音乐博主@王也便以它开合间的声音为主要元素，完美复刻世界杯经典主题曲。这次华为Pocket S采用业界首创的多维联动升降水滴铰链，通过真实折叠体验可以发现，其铰链折叠时可以发出十分轻快悦耳的声音，给人带来出色的感官享受，同时通过40万次严苛折叠测试保证可靠质量，因此大家在日常使用时不仅更放心，并且无聊乏味片刻还能听着“小折叠”的开合声音解压解闷，确实很好玩。

@做个东西作为集手工、设计、家居于一体的美学短视频节目，这次也以华为Pocket S为参演主角，利用其可靠耐用的折叠属性，生动地向大家展示一出极富有想象力的创意定格动画。华为Pocket S本身拥有樱草金、樱语粉、冰晶蓝、薄荷绿、曜石黑、冰霜银等六大丰富配色，工艺质感细腻，色调高级时尚，是名副其实的“百搭神器”，搭配水滴式铰链设计巧妙解决了机身缝隙问题，完全折叠后机身紧密贴合，呈现出纤薄无缝的天然美感，绝对是目前智能手机中的颜值天花板。

另外，优质新媒体@极果也联合抖音魔术达人阿瑟，将华为Pocket S作为指尖魔术道具，给所有观众带来了一场美轮美奂的近景魔术视频。凭借纵向折叠的结构特性，华为Pocke S可以实现相同屏幕尺寸下接近一半的机身握持尺寸，宛如女性眼里精致小巧的“化妆小方盒”，联合其纤薄小巧特性，无疑能够带来传统手机例如iPhone等无法实现的优雅随心握持手感。指尖纵横流转，时尚炫酷尽情挥洒。

依靠以上这些独特优势，华为Pocket S能为我们的日常生活提供很多脑洞大开的玩法。比如和同事朋友间玩游戏时，利用它的“咔哒”合盖声当作发令信号;称赞小朋友或者为同事取得好的工作成就时，开合几下小折叠充当更响亮的“掌声”;购买或者手工制作一些有趣的壁纸和手机壳，通过华为Pocket S精致小巧的方盒造型，将其装扮成粉底盒、汉堡包、游戏机等诸多别具一格的风格设计，为生活增添一些趣味快乐。

当然，不仅仅在外观设计上新颖好玩，华为Pocket S在功能层面也可以给大家带来iPhone等传统手机更强、更酷炫的体验。利用其外部圆形副屏，镜像智拍可让拍摄者和被拍摄者同时预览到取景界面，再通过后置5000万像素超感光影像系统实现真实细腻的人像摄影。此外，外屏还支持万能卡片服务，拥有接打电话、支付宝、地图导航、音乐播放、出行刷卡、护肤美妆等众多实用功能，无需展开，一触即达，体验高效愉悦。

预装的华为HarmonyOS 3.0系统，内置超级中转站、超空间存储压缩等核心自研技术，前者可将图片、文档等资料暂存，在不同设备和系统生态间批量分享，快速实现跨终端文件流转;后者则能降低重复文件空间占有率，且保证重新打开快速畅快，让用户摆脱手机空间臃肿，减少存储容量焦虑。

不得不说，华为Pocket S作为当下市面上最成熟的纵向折叠旗舰，内外兼修，既拥有高颜值设计又具备可靠质量和全场景智慧体验，为用户带来别具一格的全方位玩法体验，再搭配上亲民价格，绝对是今年年末最值得入手的新机之一，摆脱以往无聊用机感受，打开折叠新世界的大门，选华为Pocke S准没错。