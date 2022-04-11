vivo首款平板正式发布，全金属机身旗舰配置全拉满，售价2499元起

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【天极网手机频道】4月11日，vivo首款旗舰级平板正式发布。作为vivo第一款平板，vivo Pad历经两年时间细心打磨，只为能给用户提供更好的体验。vivo Pad不仅搭载了全行业旗舰级的产品配置，更是为大屏应用全面优化系统，并且根据办公、学习等不同应用场景进行了针对性的功能匹配，这让vivo Pad更符合不同用户差异化的使用需求、成为用户得力助手的同时，也让vivo Pad的用户体验再次提升。

针对大屏的应用特性，vivo Pad搭载了全面优化的Origin OS HD系统，可实现“一碰跨屏协作”、“全能原子笔记”、“孩子教育关怀”等不同的应用场景，从而让vivo Pad的表现更方便、更专业、更贴心。材质方面，vivo Pad使用全金属机身，重量仅为489g，最薄处仅6.55mm，坚固耐用的同时也照顾了外出便携需求。在11 英寸2.5K 120Hz超感原色屏、四声道四颗大振幅超线性扬声器的加持下，vivo Pad好看更好听。同时，vivo Pad还深度适配高帧率游戏和影音APP，大屏娱乐更畅快。

配置方面，vivo Pad提供8GB+128GB和8GB+256GB两种配置可供用户选择，价格分别为2499元和2999元，预售限时优惠价分别为2299元和2899元;在4月11日至4月24日期间购买vivo Pad的用户，均可获赠价格210元的应用礼包，内含3个月WPS超级会员、3个月Fotor会员。同时，vivo Pad触控笔、智能触控键盘、智能双面夹售价分别为349元、599元和199元，与vivo Pad搭配购买可各优惠50元。

搭载全面优化的平板系统 只为不断提升用户体验

考虑到大屏的使用体验，vivo Pad搭载了全面优化的OriginOS HD安卓平板系统。这套系统是基于备受好评的OriginOS打造的，兼顾办公、学习、娱乐、教育等全场景的交互需求，表现更稳定、更可靠、更好用。vivo Pad打破了平板与手机之间的壁垒，在实现内容跨屏同步的同时，还能实现任务跨屏接力。手机发出的热点，vivo Pad可以一键连接;手机上正在处理的工作，vivo Pad上更是无缝衔接，甚至还可以接听手机上的来电。

基于vivo在多设备互联技术上的持续深耕，vivo Pad采用自主研发的投屏协议，并且有针对性的优化数据传输信道，可以实现在vivo Pad上直接操控手机、相互拖放文件。并且，只需用手机碰一下vivo Pad的右上角就能将手机界面、正在进行的任务或选中的图片文件传屏至平板，并能智能识别场景触发不同动作，实现一碰即达，让用户使用起来更智能、更方便。不仅如此，通过PC量子套件这一跨平台解决方案，vivo Pad还能实现PC、平板、手机一起连接、自动同步和信息互通。同时，vivo Pad还适配了多达4000款主流应用，实现左右双窗口的应用多窗功能，更支持快捷手势分屏、快速搭对应用、随心调整窗口、一步应用小窗和应用间协作。

考虑到vivo Pad的生产力工具属性，vivo Pad智能触控键盘集成一块面积为5736mm2的超大触摸板，同价位中最大，可为用户带来PC级应用体验。同时，这块智能触控键盘还兼容手指触控和触控板操控的创新交互方式，配合丰富快捷键给用户带来更高效的输入和更便捷的操控交互体验。另外，vivo Pad还支持触控笔，支持4096级压感，可以模拟真实书写体验。搭配为vivo Pad定制的全能原子笔记，可实现超多玩法的手写笔记，配合原子笔记效果包，文本笔记也可以井井有条。vivo Pad还支持语音笔记和文档归类管理与编辑，随时随地记录、轻轻松松编辑。

最后，vivo Pad针对教育应用场景，还可以为孩子创建独立账号和独立空间，与家长系统空间隔开，通过面部识别可便捷进入。vivo Pad还支持儿童模式App和家长远程管理，更贴合教育应用场景的实际需求。vivo Pad支持莱茵全局护眼认证2.0、硬件级防蓝光和自适应色温调节，配合更准确的系统级AI护眼提醒，可以在最大程度上保护孩子的眼睛。

一体化航空铝机身 轻巧便携给你好看

材质方面，vivo Pad采用一体化金属机身设计，一整块航空级铝合金材料在11道工序的打磨后，完全可以保证产品本身的强度。同时，vivo Pad整体重量仅为489g，还不足一斤，机身最薄处仅为6.55mm，做到了真正意义上的轻巧便携。而为了保持整体美观，vivo Pad创新性的采用自主研发的新型谐振腔天线，这种天线是在金属机身内设计一个密封的天线腔体，通过腔体谐振来接收和发送信号，从而无需在机身上开缝，信号有绝佳表现。

虽然vivo Pad机身最薄的地方仅6.55mm，但经过精密空间复用堆叠工艺后，塞入了一块8040mAh的大电池，搭配44W疾速闪充，连续移动办公最长可达15小时，而在充电15分钟后，更可连续移动办公2.5小时，是真正意义上的长续航和快速回血。

全系标配8GB运存 旗舰配置全部拉满

为了让vivo Pad运行更加流畅，除了处理器搭配高通骁龙870旗舰芯片外，还全系标配8GB运存，配合内存融合技术2.0，vivo Pad最高可扩展为12GB等效运存效果，即便是在开启多个APP后运行依然流畅不卡顿。而考虑到平板本身散热给用户带来的体验差异，vivo Pad采用双层大面积石墨散热片，配合高导热的航空级铝合金机身，在运行大型游戏时可比同档次平板散热效果更出色，从而保证运行帧率平稳。

vivo Pad搭载四声道超线性扬声器，并与一体化金属机身在结构上巧妙实现超大音腔，并且扬声器具备0.7mm超大振幅，这让vivo Pad具备更宽的频响范围，声压、低频等部分表现较为出色。另外，vivo Pad还支持杜比全景声，并可以根据平板当前的状态自动调节左右立体声输出，配合行业顶级的11英寸2.5K 120Hz超感原色屏，可为用户带来影院级的沉浸影音体验。

高帧率游戏主流影音深度适配 娱乐更畅快

在影音娱乐方面，vivo Pad已经对王者荣耀、穿越火线、QQ飞车手游等主流游戏适配90/120帧模式，配合Multi-Turbo，充分发挥120Hz屏幕的实力，体验更畅快。并且，vivo Pad还与爱奇艺、腾讯视频、优酷、哔哩哔哩深度合作，开放了高规格资源白名单，充分发挥顶级屏幕、扬声器的实力。

vivo Pad内置的原子放映厅可以为用户提供更便捷的大屏观影体验，仅需在桌面上滑动手指就可以在爱奇艺、优酷、腾讯视频等各大影视平台间无缝穿梭，并且都可以在原子组件上预览和播放，甚至手机上正在播放的视频也可以直接在vivo Pad上继续观看。

目前，vivo Pad已在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、iQOO京东官方自营旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店、天猫iQOO官方旗舰店、拼多多、分期乐、唯品会、招商银行掌上生活、平安银行口袋商城、vivo体验店专卖店、vivo终端各大门店等线上线下渠道开启预售。预售期间至高享受200元优惠，同时最高享6期分期免息，并加赠价值299元无线影音耳机，价值210元的互联网权益礼包。 4月15日，vivo Pad正式开售，敬请关注。