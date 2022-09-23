OPPO加入FIDO联盟：赋能更多「免密场景」，加速无密码时代到来

作者：墨将

9月23日，OPPO最近宣布正式加入FIDO(Fast IDentity Online，以下简称FIDO)联盟。OPPO将支持最新的FIDO免密码登陆通用标准，在产品与服务上使用领先的“公钥”密码学，为用户提供快速、安全、便捷的免密登录方式，并与其他成员一道，推动标准制定与推广，大幅减轻在线服务中对密码的过度依赖，助力领先的 “无密码”时代到来。

OPPO加入FIDO联盟

天极网了解到，密码是互联网世界最常见的通行证，而管理大量密码对于任何一方都是一项非常繁琐的任务。同时，仅依赖密码的认证方式也造成了极为严重的网络安全隐患，即使用户的密码安全意识在不断提高，但黑客通过钓鱼、木马、撞库、暴力破解等手段窃取密码、盗用身份的现象一直存在。因此，行业各界一直希望打造一套可以完全取代密码的验证机制。

致力于“消灭密码”的FIDO联盟成立于2012年，在全球范围内标准化了免密登陆网站、应用程序、与在线服务的身份认证方式。目前，FIDO认证已经演进到FIDO2协议，这套安全、方便的技术标准框架，得到了包括谷歌、微软、高通在内的主流科技企业的支持。

随着加入FIDO联盟，OPPO终端产品将陆续支持FIDO标准，优化用户体验，提供更安全的网络服务。日后，有望只需要一台OPPO手机作为“通行证”，便可实现跨浏览器、跨应用程序、跨OS平台的网络服务无缝体验。用户在多台设备，包括新设备、附近的设备上，无需重复注册账号，即可自动访问密钥，完成登录验证。

同时，OPPO也将参与联盟内各类技术与地区工作组，积极贡献技术，赋能更多免密码场景。

在数字世界，更多的信息流也意味着面临更大的安全挑战。秉持“微笑前行”的品牌主张，OPPO会携手行业内的同道者，将免密码登陆安全、便捷的互联互通体验带到更多智能平台，提供全新的智能化体验，造福更多用户。