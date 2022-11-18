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OPPO Reno9系列外观细节曝光，全新工艺升级打造极致轻薄手感

2022-11-18 10:40:03 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】随着OPPO Reno9系列新品发布会时间的临近，OPPO官方不断释出有关新机的配置信息。在昨天公布的几张Reno9系列外观之后引起广大用户不小的热议，尤其是在其轻薄的机身以及全新配色上都令人眼前一亮。今天上午，OPPO再次曝光Reno9系列更多的外观细节，全系机身工艺升级打造极致轻薄好手感的同时，更出色的屏幕给用户提供绝佳的视觉享受。 

OPPO Reno9系列外观细节曝光，全新工艺升级打造极致轻薄手感OPPO Reno9系列外观细节曝光，全新工艺升级打造极致轻薄手感
 OPPO Reno9系列提供轻薄好手感

  根据预热海报的信息可知道，Reno9 Pro薄至7.19mm，机身重量在174g，配合更加贴合手掌的56°握手曲线设计，背面使用质感玻璃机身，全系提供了明日金、皓月黑、碧海青、微醺四款配色，运用多种创新工艺将色彩与艺术有效融合，整机轻薄有致，握持舒适无压力。 

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  OPPO Reno9系列正面采用6.7英寸120Hz OLED超清曲面屏，支持行业领先的高频PWM护眼调光。经由不断优化的堆叠工艺，实现2.32mm的超窄屏幕边框，拉高屏占比，为用户提供更具沉浸感的屏幕使用体验。 

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 OPPO Reno9系列机身配置全系升级

  在影像方面，目前可以知道Reno9系列内置自研马里亚纳MariSilicon X芯片，这意味着新品在影像方面依旧强悍，说不定还会有更多的升级惊喜。

  距离发布会还有几天的时间，感兴趣的用户可持续关注OPPO官方释出的更多Reno9系列的配置信息，敬请期待11月24日14:30准时召开的新品发布会。

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OPPO Reno9(12GB/256GB/全网通/5G版)

OPPO Reno9(12GB/256GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.43英寸
  • 分辨率：2400×1080
  • CPU型号：联发科 天玑1300
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 12
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：5000万像素主镜头+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头
  • 前置摄像头：3200万
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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