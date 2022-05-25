618大促至高立省800元，高端旗舰OPPO Find X5 Pro到手仅需5199元起

作者：墨将

【天极网手机频道】5月24日，OPPO 618年中大促火热开启，OPPO为用户准备了6款新品，8亿补贴购物福利，包括付款立省、免息分期和定金抵扣等多项优惠，全面迎战618。其中首次搭载马里亚纳MariSilicon X自研芯片的色彩影像旗舰OPPO Find X5系列参与了此次大促，为消费者带来诚意满满的福利。

据了解，OPPO 618年中大促期间，OPPO Find X5 Pro至高立省800元，到手仅需5199元起，OPPO Find X5到手仅需3499元起，并享24期分期免息福利，是摄影爱好者不容错过的影像旗舰。作为迄今为止最强Find系列，OPPO Find X5系列拥有顶级计算摄影能力，即使在昏暗的夜晚也能拍出极具质感的高清4K视频和照片。而且一体化流线设计，也让这款手机延续了Find系列美学的独特视觉感。

天极网在实际体验中发现，搭载的研影像芯片+骁龙8 Gen1处理器组成“强芯脏”，让Find X5 Pro在屏幕、性能、影像上发挥着无短板的超强实力。在进行多个场景实拍之后，其影像表现着实让我们感受到了惊喜，纯净的照片拍摄效果，让我几乎可以在任何的场景中进行拍摄，即便是极暗光环境，也能获得不错的效果，非常令人放心。而视频拍摄的效果，则让我感到惊奇，在Vlog视频和直播等内容形态已经非常成熟的当下，OPPO Find X5 Pro支持了对夜景4K视频的超清拍摄效果，甚至能获得比iPhone 13 Pro Max还要好的效果，进一步拓宽了高清视频拍摄的机型范围，无愧高端旗舰之名。

而凭借过硬的产品力，OPPO Find X5 Pro在各大电商平台的口碑也非常出色，京东好评率95%、天猫平台4.8、OPPO官方商城98.7%，“颜值高、手感一流、拍照强、反应快、续航能力强”成为了用户评价的核心点。知名美国科技媒体The Verge曾盛赞Find X5 Pro的设计有一种《星球大战》暴风白兵式的未来主义感，影像系统、做工品质也令人印象深刻。不难看出，OPPO Find X5 Pro整体表现达到甚至超出了用户、媒体的预期。

目前，OPPO 618大促狂欢活动已经正式开启，OPPO Find X5 Pro至高立省800元，到手仅需5199元起，OPPO Find X5到手仅需3499元起。活动期间OPPO还承诺线上客服24小时在线，全程价保，所有手机产品全国十一仓联发，IoT产品全国四仓发货，最快当日到达。用户前往天猫、京东、OPPO商城、苏宁易购、线下授权零售店即可挑选心仪产品，提前预付定金还能享受更多优惠福利。获取OPPO 618大促更多优惠资讯，请锁定OPPO官网和OPPO官方微博等渠道。

*因电商平台政策略有不同，具体产品优惠信息以最终成交价格为准。