苹果阴谋：如何用刀法让你买贵的

作者：夏初

【天极网手机频道】在科技圈，我们往往会把将同系列产品定位特别清晰的企业称为“刀法精准”，代表人物正是英伟达CEO黄仁勋。老黄经常被用户们调侃成“皮衣刀客”，在老黄的刀法下，英伟达显卡许多型号性能等级与价格差异都极其精准看，这也让老黄以对产品的精准定位而闻名于世。同样，刀法精准还能用来形容公司，对产品精准定位、价格分割的公司比比皆是，而苹果正是将这门手艺修炼得炉火纯青的那家之一。

从苹果各季财报我们很明显地能够看出，苹果不仅仅一个长期占据全球市值第一的巨型企业，该公司还是全球最吸金的公司之一。怎么赚到这么多钱因素有很多，产品定位、价格确定一定是一项基本功。

产品定位明确，刀法精准一些，对于公司的运营十分重要，每款产品精确定位到目标用户，

实际上在谈论刀法的时候，我们就能够进一步引申到厂商有目的性对产品定价的设计。除了表面上让产品划分更加精确，厂商往往在通过这样的刀法来引导消费者购买更贵的产品――虽然大家心知肚明，但是如果刚好在痛点上，又不得不狠狠心让钱包受点苦。不至于出现“儿子打爸爸”的局面。而精准的定价或定位甚至还能形成促进消费者买高配的效果，在低配与“加一点点钱”上高配，相信是每个消费者都面临过的难题。

一、

对于消费者来说，尽管受制于不同的财务状况，买东西时的心理大抵都是量入为出，追求可负担范围内的最优选择。以苹果的iPad设备为例，这是市面上最畅销的平板电脑之一，在不同版本的iPad设备之间做出选择却并不是一件容易的事。

基础版iPad已经很不错了，但随着时间的推移，从现在来看它的设计和配件都过时了，而且它只支持旧的第一代 Apple Pencil，甚至并不是全贴合屏幕。大部分用户不会选择现在的入门款iPad。目前来看，全新的iPad Air是迄今为止最全面的选择，价格相比较起来还算实惠，并且支持iPad Pro的键盘和配件。但这就是苹果的诡计变得更加微妙的地方。iPad Air 只有两个存储选项――64 GB和256 GB，砍掉128GB也是苹果的传统艺能了。64 GB的iPad Air售价4399元，但如果你是创作者，或者只是想在平板电脑上下载大量音乐、电影、剧集和游戏的人，64GB存储空间是在有些捉襟见肘――苹果同样深谙此理。

因此，256 GB iPad Air价格就来到了5499元――在一切配置都相同的前提下，仅仅是存储空间更大。这个时候，你可能会对苹果恨得咬牙切齿。而5499元的价格非常接近iPad Pro起售款，6199元起售的价格距离256GB iPad Air高出700元。对于想要入256GB版本的用户来说，“那为什么不直接买128GB的iPad Pro 呢？”

二、

诚然，今年的第3代iPhone SE似乎并没有第2代出来时那么受欢迎。库存克星、iPhone 8外观，仅仅更新了处理器似乎已经不能再吸引用户了――尽管这枚芯片已经超过了所有的安卓阵营旗舰芯片。

但是毫无疑问的一点是，iPhone SE一定是定位于入门级的，它需要比iPhone 13系列“更低端”，否则大多数消费者只会购买 SE机型？“复古”的外观是一个很好的区分策略，而当即将步入大学的孩子们来说，大概率会坚持让他们的父母给他们买 iPhone 13而不是 iPhone SE。苹果愿意让iPhone SE 故意显得Old School以明显区别于旗舰 iPhone。这样一来，即使是大多数不关心旗舰花里胡哨的用户也会选择跳过它，仅仅基于它的外观。

对于苹果来说，Max、Pro、标准版、mini产品序列的构建是苹果价格战略进一步完善的标志，也进一步扩展了价值优势带来的高额利润。而SE机型的推出更是体现出――苹果把价格战略玩明白了。不仅在高端市场大杀四方，同时还野心勃勃地向中端市场进军。精准的价格把控，加上对配置成本的控制，第3代iPhone SE有望复刻二代的辉煌。不过即便如此，我对这款设备并不看好。

一般来说，存储空间是苹果要求的比“更多存储空间”作为一个组件的实际成本要高得多的东西。正如iPad的例子一样，iPhone 13上的存储选项倾向于让消费者慢慢转向iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，因为更高的存储规格可能会变得更加昂贵。

最大存储容量的iPhone 13的价格仅与256 GB的iPhone 13 Pro相差400元;而基本款iPhone 13 Pro甚至都比顶配iPhone 13便宜――所以用户可能会发现自己至少在做出选择时会考虑购买Pro，“因为你已经要花那么多钱了。”

苹果紧紧遏制iPhone上的存储扩展也正是这个原因。

此外，苹果的定价策略还与人们的购物心理有关。不足整的数字更容易让人觉得便宜，尽管数字距离凑整已经很接近了。以大火的苹果抛光布为例，该配件在国外售价19美元。“9”这个数字一直是产品定价中常用的数字，而19美元这个价格可以说是“不高不低”，9美元就会显得太廉价，19美元保留了优质产品的感觉。当然，国内售价直奔145元，首批还被抢购一空。在国内，iPhone价格多以“xx99”界定，效果也是如此。电商资讯网站UpCounting合伙人阿伯尔・赛义德称，苹果希望能保证“果粉”们的优秀购物体验，即使消费者买到的产品没那么出类拔萃，“也会感觉良好。”

全方位的定价策略、精准的产品切割、诱人的价格数值，为了让你掏更多的钞票，苹果的“阴谋”还不止于此。