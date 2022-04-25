OPPO K10除了有六大神装辅助走位之外，拍照也很“秀”

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO在4月24日正式发布轻旗舰产品拍OPPO K10系列。作为全新一代OPPO K系列产品，OPPO K10系列全面升阶，不仅搭载旗舰级芯片，还采用HyperBoost全链路游戏稳帧等多项旗舰技术，对性能和软件进行打磨优化，让游戏体验更加震撼出众。此外，OPPO K10系列还在外观工艺、屏幕素质、影像技术等方面再次突破，持续加强产品的硬核属性。



OPPO K10系列

OPPO K10系列在影像方面也不落下风。OPPO K10 Pro主摄配备旗舰级影像传感器索尼IMX766，具有超强的解析力，足以捕捉到相片中每一处微小细节。OPPO K10 Pro超级夜景功能在IMX766的加持下，能带来真实又明亮的夜景照片。另外，OPPO K10 Pro更支持超广角、OIS光学防抖、微距、AI炫彩等丰富有趣的功能，搭配天玑8000-MAX处理器，为用户带来堪比旗舰的影像体验。不妨来看一组样张。

白天的场景下，OPPO K10并没有太大的压力，照片呈现出来的观感相当不错，细节丰富，同时得益于HDR算法，它也有着非常不错的宽容度，在逆光场景下也能拍出好看的样张。

夜景方面，OPPO K10在正常模式下的还是不可避免地出现了一些细节丢失的情况，不过这种情况并非无解，OPPO为K10内置了一个夜景模式，用户手动开启即可自动实现大量的算法合成。

夜景模式拍摄细节



夜景模式拍摄



普通模式(左)与夜景模式(右)

从合成完毕的效果来看，OPPO K10的样张曝光有了明显提升，噪点有明显降低;天空亮度提高，建筑纹理细节以及线条都更加清晰可见。同时，画面整体的宽容度也有不小提升，原本漆黑一片的站台在经过合成之后细节明显丰富许多，整体看起来更舒适。

除此之外，OPPO K10还有超广角镜头，非常适合拍大场景的风光题材，相机App内置的诸多功能也非常值得把玩一番。总的来说，OPPO K10的拍照性能对得起甚至已经超过了这个价位的平均水准，在夜景成像上也能有不错的可用性。

OPPO K10系列升级了最新的系统ColorOS 12.1，拥有超级录音、隐藏摄像头检测等人性化功能，进一步保障安全隐私。而且，OPPO K10 Pro还通过泰尔实验室36个月流畅护航认证，超长使用也能久用如新，让OPPO K10 Pro成为长久陪伴用户的硬核伙伴。

即日起，OPPO K10系列全面开启线上线下渠道预定。4月28日上午10:00在OPPO官方商城、京东、天猫等各大线上电商平台正式开售。4月30日，OPPO K10系列12+256GB版本也将线上线下渠道同步开售。OPPO K10 8+128GB版本售价1999元，8+256GB版本售价2199元，12+256GB版本售价2499元。OPPO K10 Pro 8+128GB版本售价2499元，8+256GB版本售价2799元，12+256GB版本售价3199元。用户前往线下门店预定最高可享100元抵200元的购机优惠，以及最高666元的以旧换新补贴。