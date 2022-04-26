真・全面屏：中兴Axon 40屏下版真机曝光

作者：毛毛

【天极网手机频道】关于屏下摄像头技术的消息在近几年陆陆续续都有传出，各个主流厂商也都在积极探索此技术，为的就是想实现真正的无开孔全面屏的视觉效果。虽然有些厂商已经有样机了，但依旧是因为各方面的原因都没有发布上市，唯有中兴在迭代新技术并实现量产。最近更有消息称，中兴可能会在下个月推出中兴Axon 40系列，而这款新机的全面屏视觉效果直接拉满。



图片来源：@数码闲聊站

根据网上曝光的真机图来看，中兴Axon 40屏下版边框非常窄，整个屏幕看不见开孔，就连前置摄像头的区域模块也完全隐藏起来，看不出有任何痕迹。

此前中兴陆续发布了中兴A20 5G、中兴Axon 30屏下版等屏下摄像头手机，尤其是中兴Axon 30屏下版凭借智能像素增强控制、智能优化显示控制等新技术，使得屏下摄像区域的过渡更自然，完全看不到摄像头的存在，在当时引起大家热议。

另外，根据早些时候的入网信息来看，中兴Axon 40系列搭载6.67英寸OLED显示屏，具有1080x2400分辨率，后置三摄，由一个64MP 主镜头、一个50MP辅助单元和一个8MP第三单元组成。前摄则是一枚44MP自拍镜头。

性能方面，新机搭载高通骁龙8 Gen 1 SoC，主频为3GHz，提供8GB、12GB、16GB内存和128GB、256GB、512GB和1TB机身存储选择。虽然目前尚不清楚是中兴Axon 40系列的哪一款型号，但是还是非常让人期待的。