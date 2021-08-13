OPPO公布首期软件商店个人信息专项治理结果

作者：林夏

【天极网手机频道】手机的个人隐私问题一直以来就深受关注，而大部分个人信息的泄露往往与手机的APP脱不开关系。特别是在近期，App违规收集个人信息、超范围收集、过度索权问题频繁出现。2021年7月8日，OPPO软件商店面向平台开发者发出了“关于开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理的公告”。而在8月12日，OPPO就公布了首期软件商店个人信息专项治理结果。

据了解，截至2021年8月8日，OPPO软件商店已完成5.8万款APP隐私合规检测，共发现近1300款APP存在隐私合规风险问题，并依照问题风险程度对相应资源进行协助整改、下架或冻结处理。 在专项整改期间，OPPO软件商店协助APP开发者整改应用790款，经开发者自查自纠并主动更新版本的应用664款，累计清理僵尸应用及隐私权限不合规应用等存在问题的应用1.5万余款。而在此期间，累计拦截433款危害用户财产安全和严重干扰用户使用体验的恶意应用上架。

此外，OPPO软件商店还针对平台快应用隐私合规情况进行了全面检测，首批检测快应用1600款左右，共发现存在隐私合规风险问题的快应用196款，对182款快应用进行了下架处理，协助14款快应用进行整改并重新上架。

OPPO软件商店一直致力于完善APP个人信息保护与检测能力，对每款APP均进行全方位、深度的智能化检测与人工亲测，每一个APP上架前都必须经过5类15项自动化检测、147项人工亲测，严格把控APP“审核-上架-下载-安装-更新-管理-反馈”的全流程。

与此同时，OPPO软件商店在多轮审核的基础之上，多渠道接收用户反馈，倾听用户声音。OPPO 软件商店为此设置了APP客户端举报、意见反馈到有奖众测反馈等多渠道反馈路径，发动用户对违规内容进行积极反馈，并对平台提出改进建议，确保用户在使用OPPO软件商店产品的过程中能够更加安心、更加放心。