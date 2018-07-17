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半导体业务爆发，三星将拿出1940万美元奖励供应商

Yesky天极新闻 2018-07-17 09:44 我要吐槽

　　【天极网手机频道】近段时间，虽然三星手机不怎么景气，但是其半导体业务却一路走高。根据韩国媒体报道，三星准备拿出一部分奖金回馈给供应商。目前，该奖金的具体数额还不知晓，但是根据去年上半年，三星提供的奖励资金(201亿韩元)规模来看，此次很有可能超过220亿韩元(约1940万美元)。

半导体业务爆发，三星将拿出1940万美元奖励供应商

　　另外，行业消息人士表示，三星电子的奖金主要发放给供应商伙伴的一万多名员工，这不仅能够鼓舞供应商员工士气，也能促进韩国国内消费。消息人士也透露，和上半年相比，三星电子往往会在下半年给供应商提供更高的奖金，今年全年的奖金规模可能超过500亿韩元(约合4400万美元)。

半导体业务爆发，三星将拿出1940万美元奖励供应商

　　据悉，三星电子对于供应商还有其他的扶持渠道，比如三星供应商扶持基金，去年提供的基金规模为8228亿韩元。虽说三星电子建立了奖励和帮助供应商的各种渠道，但有外媒指出，行业内仍然部分供应商反馈，三星电子在半导体业务上对于供应商的支持并不够，其还需采取更多行动，确保给出一种对供应商更加公平的业绩增长方案。

半导体业务爆发，三星将拿出1940万美元奖励供应商

　　三星电子是全世界最大的消费电子厂商，同时，它也是全世界最大的存储芯片厂商;除了消费产品之外，三星电子也生产存储芯片、液晶面板等零组件。除了芯片设计和生产之外，三星电子半导体事业部也会对外提供代工业务。不仅如此，未来三星还将投入70多亿美元到中国的西安芯片厂，建设了一条庞大的生产线，为扩大西安芯片厂的产能。

作者：stenpan责任编辑：潘宇）
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