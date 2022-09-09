“声”临其境，华为FreeBuds Pro 2与Mate50系列演绎空间音频体验新高度！

作者：知寒

【天极网手机频道】9月6日，在华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会上，此前已发布的华为FreeBuds Pro 2真无线耳机再度亮相，伴随官方公布的高清空间音频内容生态持续增加，搭配预装全新HarmonyOS 3系统的华为Mate50系列新机，时下为广大用户带来极致聆听享受。

卓越的空间音频体验和音质表现

华为FreeBuds Pro 2是是业界首款支持Audio Vivid三维声标准的TWS耳机，完美适配HarmonyOS 3系统，破了声道限制，最大化还原了艺术创作者的意图和理念，让空间效果更加惊艳、真实。出色的编解码标准协议不仅能够减小相同品质下音乐的体积，大幅降低手机空间占用，并且也让高清空间音频表现更加真实自然，使人仿佛身临其境，带来沉浸式优美体验。

除了音频解码以外，华为FreeBuds Pro 2的蓝牙传输同样引领业界前沿水平。它是业界首款拥有HWA和Hi-Red Audio Wireless双高清音频认证的旗舰蓝牙耳机，支持LDAC™和华为自研LH2C 2.0双高清音频编解码协议，音频传输速率高达990kbps，采样率和位深达96kHz/24bit，并且支持空间音频格式内容传输，从而可以为用户们呈现出完整的高保真音质。

而华为自研空间渲染引擎的加持，更是让华为FreeBuds Pro 2在高清空间音频方面优于市面上主流竞品，因为相较于后者比较单一的360°空间环绕效果，在预装HarmonyOS 3系统的华为Mate50系列等手机中，华为FreeBuds Pro 2支持电影院、有声剧场、音乐厅三种模式，电影院空间感氛围浓厚、音乐厅注重人声及乐器音色还原、有声剧场则兼顾空间感与音质。通过手机屏幕添加「音频服务卡片」，我们还可以更简单高效的切换以上模式。

此外，华为FreeBuds Pro 2还支持动态头部追踪，通过陀螺仪传感器和华为自研空间渲染引擎等软硬件协同工作，实现无限接近于用户现实听音效果，比如当你在电影院走路移动时，耳朵的声音也会随着远近左右而产生变化，而华为FreeBuds Pro则可以将这种现实效果充分还原。在HarmonyOS 3的超级终端界面也新增了空间音频开关，一键选择头部追踪、固定、关闭等操作。

这还要得益于华为FreeBuds Pro本身极其优秀的超感知原声双单元堆料。如今，“双单元”结构设计逐渐成为大厂主流选择，而华为不仅如此，还分别在中低音单元创新采用四重磁体双磁路系统和11mm大动圈单元，大振幅带来澎湃低音;在高音单元引入高端头戴式耳机的微平板同源设计，音圈驱动振膜面积扩大6倍，带来超高瞬态响应。

为了充分发挥双单元素质潜力，华为首次内置双路DAC，将音乐信号通过两条独立路径分别瞬时传输到中低音单元和高音单元，实现超越人耳的14Hz~48kHz动态频响范围，最后联合帝瓦雷和华为自身AEM耳道自适应、多EQ调节等算法调音。

持续更新的空间音频内容生态专区

与华为FreeBuds Pro 2发布一起，华为还推出了空间音频体验专区。包括华为音乐中《万物新声》高清空间音频版歌单;联合喜马拉雅平台首发三维声有声读物，让听书也能享受沉浸空间感;联合云听首发知识资讯类三维声内容等。总之，从音乐、读物、再到资讯，华为空间音频内容生态丰富多样，并在接下来持续增加，保证用户时刻听到想听的。

引领业界的鸿蒙智慧交互用户体验

华为Mate50系列预装全新HarmonyOS 3系统，在新系统当中，华为FreeBuds Pro 2的智慧交互体验也得到全面加强。例如大家常见的弹窗自动配对功能，此次华为继续沿用了个性化弹窗功能，样式不再单一死板，更加符合我们年轻人的时尚潮流气质。

在华为Mate50系列的超级终端页面，华为FreeBuds Pro 2不仅可以实现双设备同时连接，而且还支持无缝自动连转。当我们在使用平板和耳机进行沉浸式观影时，一旁的手机来电后耳机会自动切换至手机并发出提示音，实现快速接打电话。另外，在HarmonyOS 3系统主界面中，轻轻一拉即可呼出音频服务卡片，直接查看并一键选择耳机状态功能，同时音频连接中心卡片可显示最近数十款连接过的设备，点击即可快速重连。

最后，HarmonyOS 3系统支持两幅FreeBuds系列耳机连接同一设备，实现音频共享，方便情侣、朋友间一同听歌观影。智慧播报功能则能够为你每天带来天气预报、日程提醒、出行提醒、运动健康提醒、跨App随心听等贴心服务，还有快速听歌识曲功能等等。

顶级单元堆料、双高清音频蓝牙传输、卓越的空间音频软硬件融合能力，以及全新HarmonyOS 3系统的智慧交互，华为FreeBuds Pro搭配最新发布的华为Mate50系列，绝对是你享受极致无线移动影音的“天花板”选择。

华为品牌盛典活动即将迎来巅峰期，华为商城也给出了十足福利，9月15日，华为FreeBuds Pro 2新品限时优惠100元，华为FreeBuds 4E限时优惠120元。