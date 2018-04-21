台积电下调营收预期：分析师认为因iPhone销量不佳

【天极网手机频道】智能手机在今年第一季度市场出现下滑，出货量不足9000万部。由于智能手机市场需求疲软，再加上加密货币的挖矿需求不明朗，苹果芯片制造商台积电宣布，下调2018年营收目标近10亿美元。

在发布公告之后，台积电股价应声下跌，最高跌幅达6.8%，创下4个月来新低。不过对于第二季度的情况，台积电CFO何丽梅表示：“进入2018年第二季度，尽管加密货币挖矿活动旺盛，但移动领域需求的持续疲软将对我们的业务产生不利影响。”

虽然只是台积电将营收下调，不过却引起了华尔街的分析人士的恐慌，他们认为台积电此举很有可能是因为iPhone手机的出货没有达到预期。受影响的制造商还有闪存制造商三星电子、SK海力士，他们的股价也分别下跌了1.8%和3.5%。

JP摩根分析师Gokul Hariharan向彭博社表示，他预测台积电第二季度营收中与苹果相关的的收入将缩减近50%，而公司该季度第一阶段的营收下跌近30%，这意味着无论是iPhone 8iPhone8Plus还是iPhone X的销量都没有达到预期。RBC资本的分析师Amit Daryanani根据供应链目前的相关订单产量预期，对iPhone手机在2018年下半年产量作了预计，预期中的出货量在8000万-9000万之间，低于2017年的1亿-1.2亿。

不过得益于iPhone X高单价带来的高利润，苹果在2017年第四季度的营收上涨了1%，抢走了手机行业中35%的利润。

（ 作者：无名氏 责任编辑：王跃锐）

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