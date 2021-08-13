便宜近1000！苹果中国上架官翻版12.9英寸iPad Pro 2020款：A12Z处理器

作者：千年

【天极网手机频道】依靠极致的处理器性能和丰富的应用生态，iPad Pro仍然是部分专业消费者的唯一平板选择，尤其是今年发布的iPad Pro采用了M1芯片，带来了媲美PC的性能体验，唯一的缺点就是价格太高昂。现在好消息来了，苹果官方推出了iPad Pro 2020官翻机。

8月13日消息，苹果中国官网上架了第四代12.9英寸 iPad Pro机型的翻新机版本，128GB版售价5999元，256GB版售价6699元。另外，128GB版售价5999元，512GB版售价8099元，1TB版售价9499元，这三款版本处于脱销无货状态。

iPad Pro 2020官翻版在配置方面和全新机配置保持一致，但价格便宜了近1000元，笔者在京东平台了解到，目前iPad Pro 2020全新机售价在6900左右。

iPad Pro 2020虽然没有采用最新的M1芯片，但A12Z芯片性能同样不可小觑，已经远超安卓阵营处理器，在影视频剪辑、绘图设计等方面能够提供不错的生产效率。

除了性能依然顶尖的A12Z处理器以外，iPad Pro 2020还搭载了1200万像素主摄+1000万像素超广角镜头的组合，能拍摄4K视频和超广角画面，并且还搭载了激光雷达(LiDAR光探测和测距)，可以带来更好的AR性能。

总的来讲，价格更低的iPad Pro 2020相比iPad Pro 2021更适合普通消费者，因为以目前平板电脑的软件生态，M1的性能肯定是过剩的，A12Z仿生芯片已经足够满足用户的需求。如果想购买一台iPad Pro用于外出画草图或者其他轻办公需求，那么iPad Pro 2020官翻版的性价比更高。

根据苹果官网介绍，即使是翻新版本，苹果也会通过严格的处理流程进行检测、清洁，同时苹果还会对其附带配件进行适当更换并重新打包，无需担心产品品质问题。并且也支持一年质保，享受14天退货政策，并可免费送货、分期付款，与全新版本无异。