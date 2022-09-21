新款折叠屏手机9月26日见，vivo X Fold+官宣价格或破万

作者：墨将

【天极网手机频道】前些时候，有网友爆料vivo即将带来全新的折叠屏新品，并猜测其将带来新的黑科技与外观。9月21日，vivo官方微博正式宣布，新款折叠屏手机X Fold+将于9月26日正式发布。在此之前， 已有媒体曝光X Fold+部分配置，包括将会新增华夏红配色，以及搭载规格更高的处理器、有线充电和电池等。另外，价格方面，有媒体爆出vivo X Fold+电商页面截图，预售价格将会破万，比之前X Fold的9999元有小幅增长，但具体手机目前我们还不得而知。

早在周一，vivo高管在其个人微博对X Fold+进行预热，宣布将会在X Fold的配色基础之上增加红色外观，并且将快充升级到有线80W和无线50W，电池也增加到了4730毫安时，这让X Fold+充电速度更快、续航更长。而产品性能部分，vivo X Fold+将搭载骁龙8+旗舰芯片。根据安兔兔APP的截图显示，X Fold+的跑分更是超过了110万分，不仅在折叠屏手机产品线中遥遥领先，即便是放在整个手机行业当中来看，也是当之无愧的旗舰级产品，让X Fold的天花板配置做到了恒者更强。

虽然vivo X Fold距离行业内首款折叠屏手机发布已经过去了四年，但事实上，vivo X Fold一经发布，便成为了行业天花板，包括120Hz折叠巨幕、3D超声双屏幕指纹、50W无线闪充等在内的7项折叠屏全球首发立刻让这款产品成为了真正意义上的集大成者，并引领折叠屏手机市场进入2.0时代。即将发布的X Fold+内外双屏均支持120Hz高刷新率，内外屏的亮度、流畅度、色彩方面的一致性都保持行业一流水平，极大程度解决了之前折叠屏出现的内外屏视觉效果不一致问题，内外屏切换更连贯、顺畅。同时，X Fold+依然支持双屏幕指纹解锁，这让这款折叠屏旗舰的解锁体验依然领先。最后，X Fold+还搭载了航天级无忧铰链，彻底解决了折叠屏手机通病。

环顾整个9月份的手机市场，此次vivo X Fold+的发布无疑将对正在热销的iPhone 14形成正面阻击：一个是折叠屏手机的天花板，一个是直板机的王者，两款旗舰级的产品应该如何选择，对于普通用户而言是个不小的问题。但可以肯定的是，虽然同样是万元级的高端产品，但折叠屏手机在悬停、大屏、商务办公等领域的需求上，折叠屏比直板机有着碾压级的优势，vivo X Fold+更适合商务人士选购。

据悉，vivo X Fold+将于9月26日晚正式发布，关于这款手机的更多详细卖点和黑科技、以及价格部分也将全部曝光，感兴趣的用户可以持续关注我们的后续报道。