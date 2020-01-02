定价799元，小米手表Color正式上架

作者：KurokoUkou

【天极网手机频道】不久前就预告亮相的小米手表，今天终于正式发布了。以多彩的为主打的小米手表 Color，内置小爱同学、多功能 NFC和支持 14 天超长续航，在交互上拥有小米手机的用户可以获得更完整的配合体验。

配置方面，小米手表 Color 拥有一块圆形的 1.39 英寸 AMOLED 屏幕(454 × 454 像素)，小米表示拥有超过 110 中表面可供用户更换，内置电池为 420mAh。传感器难受包括心率传感器、加速计、陀螺仪、地磁传感器、气压等，另外还有 GPS 和 GLONASS 双定位支持，手表自带 5ATM 防水认证，可在游泳时佩戴。

在健康和健身方面，小米还引用了 Firstbeat 来分析用户的跑步、骑行、登山、游泳等运动数据，让用户可以更清楚地了解自己的状态，与此同时，在压力检测、睡眠品质、身体能量检测和呼吸训练也是支持的。

核心配置方面，小米手表 Color 的官网参数也并没有给到具体的处理器、内存以及提供的存储空间，仅表示小米手表支持蓝牙 5.0 BLE 的连接协议。值得注意的是，小米手表 Color 不是一款基于 Google Wear OS 平台运行的设备，可见小米也开始摆脱对第三方的依赖。

小米手表 Color 支持“时尚银”和“典雅黑”两种配色，表带有硅胶和真皮多种颜色和款式选择，标准售价为 799 元，明天起在大陆小米官网、小米有品正式开售，有兴趣的小伙伴可以留意啦。