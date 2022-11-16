OPPO A1 Pro体验：以实用美学，打造超值实力产品

【天极网手机频道】智能手机发展至今，大众对于产品的要求也是越来越严苛，除了满足本身的功能性需求外，在外观设计上也要足够出彩。为此，手机厂商将各种美学理念融入到了手机的外观设计中，推出了不少兼具颜值与实力的产品。今天，我们即将体验的新品――OPPO A1 Pro，正是一款兼具设计美感与实用的超值实力产品。

外观：灵动双环，自然美学

OPPO A1 Pro的月海黑配色，其灵感源于大自然的先天色彩，月生沧海，海晏河清，万象升平，传递出一种深沉、静谧的情绪。除此之外，OPPO A1 Pro还拥有象征宁静、清新、自由的朝雨蓝，以及寓意着好运降临，幸运相伴的晨曦金。三种源自大自然色彩美学的潮流配色，象征了舒适、和谐意义的情绪色彩，能够牵动用户的心绪。

OPPO A1 Pro的后置摄像头模组采用灵动秘境双环设计，摄像头与闪光灯在两个圆环中一字排开，与镜头模组下方独特的竖向拼纹设计相辅相成，仿佛月光在海面上的倒影一般灵动自然。而背板大面积采用流光晶钻工艺，嵌入上百万颗闪光晶钻，带来精致内敛的观感与丝滑细腻的触感。同时，171g的重量与7.7mm的厚度，兼顾人体工学的设计理念，长时间单手使用也毫无负担，OPPO A1 Pro属实是将极致轻薄进行到底了。

屏幕：护眼曲屏，耐用可靠

屏幕方面，OPPO A1 Pro配备的是一块6.7英寸的OLED双曲屏，上1.81mm/下2.32mm/左右1.57mm的四端超窄边框设计，也赋予了其高达93%的屏占比，能够带来更加沉浸式的观影体验。同时，为了提高屏幕的耐用性，OPPO A1 Pro使用了高质量的柔性内屏，并在外层采用深度二次强化的保护玻璃，以及对中框强度采用了优化设计。更为重要的是，这块屏幕还通过了从抗摔、抗冲击、抗变形、极限环境、耐磨5大维度进行的23项严苛测试，所以日常使用完全不用担心耐用性问题。

当然，这块屏幕内在的素质也相当不错，支持120Hz高刷新率、最高1000Hz的瞬时采样率、十亿色显示以及100%DCI-P3电影级广色域，足以提供行云流水般超高清画质体验。此外，这块屏幕还支持行业领先的2160Hz 超高频护眼调光，并且通过眼健康安全评估体系(ECAP)专业护眼测试。这也就意味着，OPPO A1 Pro不仅能够提供更加舒适的低亮度观看体验，也能够解决低亮度下软件类调光带来的画面杂色问题，日常的阅读、观看视频以及游戏体验会更加舒适。

影像：1亿像素，超强解析

手机拍照成片的细节，很大程度上取决于像素总量的大小。OPPO A1 Pro采用的是“1.08亿主摄+200万人像”后置双摄影像模组，以及前置1600万像素的单摄镜头。单从参数上来看，高达1亿像素的主摄镜头，足以在用户日常的拍摄中，保留下更多的细节，从而拍摄出更加清晰的图片。

从以上拍摄的样张来看，1.08亿主摄的解析力还是比较强大的，画面中保留的细节比较丰富，即使放大3倍拍摄，依旧能够定格下清晰的照片。夜景拍摄的图片，画面清晰度仍有所保证，并且在算法的加持下，能够很好地突出被摄主体，定格下纯净的夜色。

充电与续航：超长续航，快速回血

OPPO A1 Pro本次配备了长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池，理论上整体的充电与续航能力并不差。笔者将手机置于以下环境：26℃室温、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、开启自适应刷新率、声音与亮度均为50%，进行1小时视频观看、1小时音乐播放、1小时《王者荣耀》游戏对局、待机8小时的常规续航测试，以及从1%的低电量充至100%的充电测试，获得了以下的续航曲线图与充电速率图。

续航曲线图

充电速率图

从以上的测试结果来看，OPPO A1 Pro在四项常规测试中，总耗电量28%。其中，1小时的观看视频与游戏对局比较出色，分别耗电量8%与14%。而在充电测试中，10分钟充进28%的电量，45分钟左右即可充满电，充电速率也比较快。两者综合来看，充电10分钟左右，即可提供3小时的视频观看或2小时的游戏对局。可以说，OPPO A1 Pro的充电与续航水准，完全能够满足大部分用户日常一天的续航需求。

值得一提的是，OPPO A1 Pro还采用了OPPO独家智能电池健康引擎，通过定制电池管理芯片、智能电池健康算法以及仿生修复电解液等技术，智能提升电池寿命。根据官方的数据，电池在经过1600次满充满放循环后，依然可保持80%以上有效容量，电池寿命是行业标准的2倍，用户使用四年后依旧耐用。

系统：高能低耗，体验流畅

在基础配置方面，OPPO A1 Pro搭载了6nm台积电先进制程工艺的骁龙处理器，其采用2颗A78旗舰性能大核以及6颗A55小核的八核芯片架构，支持蓝牙Wi-Fi5、5G双卡双待，用户日常的性能与网络需求都能够有所保障。

内存方面，考虑到如今大部分用户存在的“内存焦虑”，OPPO A1 Pro提供了最大12GB+256GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+8GB=20GB，告别“内存焦虑”，畅享流畅运存体验。

最后，OPPO A1 Pro内置了全新的ColorOS 13系统，其秉承着“水生设计”的理念，在视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等方面进行升级，旨在用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。

其中，OPPO自研的系统级计算中枢ColorOS 超算平台，以通过算力模型对硬件计算资源的精准调度，结合并行计算、高性能计算、端云计算、智能计算四大计算引擎的综合调优，实现了高性能与低功耗的平衡，让OPPO A1 Pro系统体验更加流畅，久用如新。

小结

总的来看，作为OPPO A系列的全新力作，OPPO A1 Pro外观上轻薄灵动，屏幕坚固耐用又可靠，1亿双曲屏具备超高解析力，系统体验上又相当流畅，以及出色的续航水平，确实称得上是一款兼具颜值与实力的超值产品。如果说，你们追求年轻时尚的外观设计，同时对于手机屏幕、影像与续航有着一定的追求，那么以实用美学打造的OPPO A1 Pro或许会很适合你。