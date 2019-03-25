沈义人微博再爆料：OPPO Reno将有两个版本？

作者：毛毛

【天极网手机频道】实时消息，刚刚“网红数码博主” OPPO副总裁沈义人在微博再次扔出重磅炸弹，爆料OPPO Reno将会有两个版本。



OPPO副总裁沈义人微博截图

消息一出网友们就炸开了锅，有网友表示期待另外一个版本的Reno，也有网友表示另外一个版本的Reno与沈义人一直曝光信息的版本有什么不同，一时间勾起了众多的网友的好奇心。沈义人一路曝光的Reno配置信息已经所剩无几，外观方面也就差正面的上半部分了，根据沈义人的透露Reno正反无孔，相信Reno应该是采用了与“未来旗舰”OPPO Find X相同的双规潜望式结构将前置摄像头与其他元器件隐藏在机身内部，也有可能是采用了更先进的技术打造出屏占比更高的全面屏手机。那么如果有另外一个版本的Reno，估计在外观上不会相差很多，但是在配色上可能会比沈义人透露的四个配色要多，笔者觉得很有可能会推出珊瑚橙，而且沈义人曾在微博上透露过有可能会有珊瑚橙配色。作为一款对颜值有着非常高要求的手机品牌，OPPO一直紧跟潮流，相信珊瑚橙绝对会成为大热配色。



OPPO副总裁沈义人微博截图

至于在其他硬件配置上，Reno是作为高端机型回归市场的，那么另外一个版本可能在处理器上采用高通骁龙845。但是在拍照上，这一款神秘版本Reno有极大可能还是会采用10倍混合光学变焦技术。



OPPO 10倍混合光学变焦

也有另外一个可能，OPPO在创新大会上推出了旗下首款5G手机，并表示5G手机很快推出。那么沈义人透露出的另外一个版本就是Reno 5G也说不定。



OPPO首款5G手机

距离4月10日的发布会还有半个月的时间，有关Reno的消息也越来越多，但毕竟发布会还没开呢，所以大家还是可以期待一下OPPO Reno在发布会上给我们带来更多的惊喜。