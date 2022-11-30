配置出众全面“能打”，「全网霸榜」年度最香旗舰vivo X90首销开启

【天极网手机频道】vivo新一代高端影像旗舰X90系列自11月22日发布并启动预售以来，不仅引发了行业现象级的全网霸屏，也赢得了vivo品牌有史以来媒体、用户最广泛的关注和热议。11月30日，X90正式开售，这款年度最香旗舰机型的市场热度再创新高。

vivo X90发布即火，全网好感拉满

vivo X90系列的发布引发行业媒体的空前关注。#vivo十年最强旗舰#、#vivo X90发布会#、#你的手机护眼吗#等13个产品相关话题冲上新浪微博自然热搜榜，话题总阅读量超过2.6亿次，讨论量达10万;抖音平台发布会观看人数突破5500万，话题#vivo X90发布会#位居抖音自然热榜第8位、社会榜第2位;知乎平台也有三个产品相关话题登上热榜，总热度达近500万，话题浏览量达50万。此外，在B站、酷安、虎扑、京东、什么值得买、快手、今日头条等媒体及电商平台，vivo X90系列也屡冲榜首，以“全网霸榜”之势聚拢市场人气。

主流媒体也对vivo在核心技术研发、用户体验提升等方面所付出的努力、取得的成绩予以肯定，并全方位传递了X90系列在影像、性能、外观设计等方面的具体优势，拉满市场和用户期待。

另有众多知名科技、数码博主第一时间晒出了X90上手体验评测，对影像、性能等惊艳表现赞不绝口，纷纷给予其“年度最香旗舰”、“天玑9200之王”、“标准即旗舰”等高度评价。

网友们也在各大站点评论区表达了对vivo X90的好感：“审美很中国，设计够经典，上手有质感”、“vivo的影像能力真的够能打”、“天玑旗舰，你永远可以相信vivo”，让人更加期待vivo X90正式开售后的上佳表现。

“年度最香旗舰”名不虚传，性能、影像、颜值全面出色

vivo X90作为该系列中的标准版，依然保留了相当“能打”的产品性能，是标准版更是旗舰版，因而被专业媒体及大众用户誉为“年度最香旗舰”。

性能方面，X90虽为标准版，却有着旗舰级手机的高性能。X90全球首发天玑9200旗舰芯片和新一代vivo自研芯片V2。vivo从用户需求出发，经过与联发科长达20个月的密切合作，完成多项联合研发与性能调校，提升天玑9200的性能和功耗表现，带来MCQ多循环队列、王者荣耀自适应画质模式、芯片护眼、APU框架及AI机场模式等5项特色功能，将天玑9200芯片的实验室跑分成绩从126万提升至128万，成就了“天玑9200之王”;同时凭借多年积累的芯片研发实力，对自研芯片V2进行硬件重构升级，带来卓越的计算摄影和显示性能，推出4K超感“夜视仪”和臻彩夜景视频功能，为vivo X90的夜景影像能力提供强有力的支持。

影像方面，vivo X90首发采用vivo自研仿生光谱技术的VCS IMX866超大底主摄，通过改进滤光片结构，让传感器接收的原始信息不断接近人眼，实现更好的噪声表现和色彩还原，前置优化光信号。该技术有望成为移动影像行业的下一个进化点，让CMOS的光谱响应从提升「进光量」的时代跨入提升「进光量质」的时代。

外观方面，X90采用了“朝阳新生，美出天际”的设计意象。以光刻工艺打造出仿若天际线的“缎带云阶”;以比例重构设计，划分出握持区与拍摄区;再以一体化“大眼眸”将多颗摄像头按变焦逻辑依次排布，让变焦无感切换，更加顺滑。X90提供了热烈醇厚的华夏红、优雅高冷的冰蓝和璀璨而克制的至黑，同时提供纹素皮及萤石AG两款不同材质，满足不同偏好用户差异化的审美需求。

此外，为了降低用户因长时间注视屏幕带来的视力损伤，vivo X90首发京东方全新一代Q9超视网膜护眼屏，局部峰值亮度达1300nit，分辨率则达到452ppi，兼顾了清晰度与功耗，高达2160Hz的PWM高频调光频率能在夜晚大幅降低视觉疲劳度。

vivo X90还带来更强大的快充续航体验，搭载等效4810mAh的双电芯电池和120W有线闪充技术，8分钟即可充满50%的电量，让用户远离用电焦虑。

综合来看，X90没有短板，该有的都有，该强的更强，凭借综合实力又一次重新定义了什么才是年度最香旗舰。无论是影像爱好者、游戏爱好者，还是希望购买一部全面配置的旗舰机，vivo X90都能满足用户的购机需求。它的表现，不负期待。