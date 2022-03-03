环比增长66%！iPhone单季产量达8550万部，创历史新高

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据Trendforce的最新报告显示，苹果凭借快节奏的销售和营销节奏快速在智能手机市场占据销量第一把交椅，同时苹果在2021年第四季度的智能手机品牌产量排名中保持领先，并将iPhone产量提高到8550万部，环比增长了66%，创历史新高。这也直接让智能手机行业的整体产量在2021年第三季度到第四季度之间增长了9.5%。

Trendforce表示，除了对iPhone 13系列机型的需求之外，苹果对就机型的降价也起到了很大作用。其实在2020年受到大环境的影响之后，全球智能手机出货量为11.5亿部，同比下降了15.2%。但是在华为事件之后导致中国手机市场的空缺较大，苹果看准时机利用这个空缺可以说是iPhone第四季度表现出色的主要原因。

目前中国市场正成为全球发展最快的智能手机市场，由于智能手机的高度饱和，导致在美国和西欧等发达市场的智能手机销量开始下滑，所以像苹果、三星等厂商已经开始改变销售策略，并且更加关注自家产品在中国市场的销量，以保证自家的市场占有率。不过现在中国智能手机市场已经从最开始的出货量逐年递增过度到逐年递减的阶段了，根据数据显示，中国市场智能手机出货量自2017年到2020年，呈现出逐年下降的趋势，2020年第四季度出货量为8400万部，同比下降4%，中国智能手机全年出货同比下跌11%至3.3亿部，这说明新用户的增加已经出现了疲态，不久之后可能会迎来出货量相对稳定的阶段。