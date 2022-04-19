OPPO K10系列首发天玑8000-MAX 能耗比优于天玑8100

作者：云隐

【天极网手机频道】自天玑9000之后，联发科又推出了天玑8000系列，包括天玑8000与天玑8100。天玑8100陆续有手机搭载，而天玑8000却还未有消息。此前，OPPO K10系列宣布会搭载天玑8000系列，不少人猜测会搭载使用天玑8100，但从最新的官宣信息来看，OPPO K10系列搭载的是天玑8000-MAX。

关于天玑8000-MAX这款旗舰级芯片，有相关网友已进行了Geekbench 5 CPU测试。从跑分的数据来看，天玑8000-MAX的跑分虽然跑不过天玑8100,但CPU频率比天玑8100仅低0.1GHz，性能是相当接近的。同时，天玑8000-MAX的功耗表现是优于天玑8100的，对比骁龙870更是有不小的优势。

天玑8000-MAX能拥有出色的功耗表现，除了联发科芯片本身低功耗的特性之外，与其今年采取台积电的工艺制程，也是有着不小的关系。因此，这款全新处理器在次旗舰或中端的手机上搭载，应该会带来不俗的性能表现，并且性价比也会相当可观。

笔者认为，OPPO K10定位游戏旗舰，首发搭载性能与功耗均衡的天玑8000-MAX，也算是比较符合定位的。为了提升整体的游戏体验，OPPO K10还增加120Hz 高刷屏、金刚石VC液冷、X轴线性马达等配置。再结合相关的爆料信息来看，OPPO K10配备了5000mAh大电池，支持67W快充，屏幕为6.59英寸的LCD屏，采用侧边指纹。影像方面，前置1600万像素，后置三摄参数为6400万像素+800万像素+200万像素。更多关于OPPO K10系列的信息，可关注4月24日的OPPO新品发布会。