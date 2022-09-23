OPPO携手香港理工大学成立联合创新实验室，促进粤港澳大湾区战略合作

作者：LR

【天极网手机频道】昨日，OPPO广东移动通信有限公司(以下简称“OPPO”)携手香港理工大学(以下简称“理大”)举行合作协议签署暨揭牌仪式，正式成立“OPPO-香港理工大学联合创新实验室”。为秉承双方发展合作，将以此平台进行科学及工程研究、培养高水平科研人才、促进学术交流、共享研究成果，推进校企间的产学研合作，推动大湾区创新技术发展再启新章。

OPPO携手香港理工大学成立联合创新实验室

合作协议由OPPO副总裁、研究院院长刘畅及理大副校长(研究及创新)赵汝恒教授代表签署。四年内，OPPO将投入不少于一千万人民币，用以帮助实验室成立后的运作，并支持各类创新研究项目的顺利开展，主要将围绕AI影像技术及其芯片化、计算视觉、沉浸式多媒体、AR/VR技术等领域进行研究合作。

OPPO副总裁、研究院院长刘畅表示：“OPPO着力研发创新技术和优秀产品，为全球使用者带来至美科技的体验。在追求创新的路上，我们乐于与学术界携手，将产业界的洞察和经验，与高校的优秀人才和研究能力结合起来，探索联合研发、人才培养等多种合作模式，构建持续、多赢的产学合作关系。”

理大副校长(研究及创新)赵汝恒教授表示：“理大积极与本地和国际企业合作，推动知识转移，将科研成果转化成实际应用，加快经济和社会发展。联合创新实验室将结合理大的应用研究实力和OPPO的行业领先优势，以促进前沿技术的创新和突破，培养优秀人才，带来社会效益。”