谷歌Pixel 7系列跑分出炉，自研芯片性能比肩骁龙888+！

作者：骷

【天极网手机频道】10月6日，谷歌在"Google 制造" 发布会上带来了全新的谷歌Pixel 7系列手机，搭载自研的Tensor G2 芯片，起售价约合人民币4247元。目前，该系列机型的跑分也已经出炉。

谷歌 Pixel 7 Pro 提供了黑曜石、雪色和榛色三种配色，母亲啊已经在 17 个国家地区的 Google 商店开放预购，将于 10 月 13 日正式开售。不过这17个国家地区并不包括中国大陆，因为一些众所周知的原因，该系列机型在国内并不能体验到所有功能。

谷歌Pixel 7搭载了一块6.3 英寸FHD+ 90Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄 + 1200万像素的超广角 + 1080万像素的前摄，支持拍摄4K视频。该这款机型支持无线充电、IP68防护、指纹 / 面部解锁，拥有8GB + 128/256GB两个存储版本。

谷歌 Pixel 7 Pro 搭载了一块6.7 英寸QHD+ 120Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄 + 1200万像素的超广角 + 4800万像素的长焦+ 1080万像素前摄，支持拍摄4K视频、微距、30倍变焦。该机支持无线充电、IP68防护、指纹 / 面部解锁，拥有12GB + 128/256GB两个存储版本。

谷歌表示，Pixel 7系列新机的屏幕峰值亮度相较前代提升了20%，提升了该机在强光下的用户体验。谷歌对Pixel 6系列 "相机栏" 设计进行了优化。抛光的阳极氧化铝框架现在封装了摄像头，并为Pixel 7 Pro后部的三镜头配置留出了打孔，还引入IP68防水和防尘等级，以确保提供足够保护。

这次谷歌Pixel 7系列依然搭载了谷歌和三星合作开发的Tensor G2处理器，性能比上一代产品略有提高。这颗芯片基于4nm工艺打造，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。

除了Tensor G2，Pixel 7 Pro还采用了LPDDR5内存和UFS 3.1存储，基础版和Pixel 7 Pro分别配备4355 mAh、5000 mAh电池，分别支持21W有线和20W无线充电、23W有线快速充电和20W+无线充电。

谷歌Pixel 7全系列都出厂搭载安卓13原生系统，自带Material You和动态色彩主题的升级。改进包括一个合并的 "安全和隐私" 菜单，融合了设备和账户设置。其他亮点包括改进的照片选择器、单个应用的语言控制。

外网给出了谷歌Pixel 7 Pro的跑分测试，无论是Geekbench还是安兔兔，与第一代Tensor SoC相比都有了明显提升，或多或少可以接近骁龙888/888+。

从跑分结果来看，Tensor G2仍落后于高通现在的旗舰芯片，但是在SP和AI性能方面依然保持领先地位。