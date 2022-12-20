vivo Y35体验：轻薄有实力的续航王者！

【天极网手机频道】在vivo的产品线中，vivo Y系列凭借着轻薄、质感、长续航、流畅等特性，在中端机市场中备受消费者的青睐。近期，vivo官网上架了一款全新的手机产品――vivo Y35，其作为Y系列的新品，能否再次延续该系列的畅快体验，今天我们就来体验一番。

外观：轻薄机身 简约质感

在配色方面，vivo Y35提供了晨曦金、曜石黑、冰原蓝共三款配色可选。晨曦金版本以暖橙色底色，伴随渐变反光，如白桃汽水，又似华贵彩钻，可盐可甜，时刻瞩目。曜石黑版本通体黑色，以纳米级离子镀膜工艺，超过万道放射纹的小光芒汇聚成磨砂质感，舒适灵动，百看不厌。

而笔者手中的冰云蓝版本，以蓝紫色为主要底色。而由于创新的星彩内镀工艺，在光的照射下，会在不同角度折射出白金色、蓝色、紫色三种颜色。后置影像模组区域采用创新的光哑拼纹工艺，与后盖巧妙分区，一体感过渡，带来顺滑无痕的视觉感。远远看去，就好像冰川日出般耀眼，冷色调中又略带一丝暖意，十分通透鲜明。

vivo Y35的中框采用直边设计，与后盖如出一辙的淡蓝色，增强侧面金属感的同时，也带来更简约的一体化视觉效果。而在触感上，后盖则采用新升级的正面转纹工艺，同样具备磨砂般的细腻触感，让人爱不释手。正面是一块6.51英寸的LCD屏，配合186g的超轻机身重量，再次提升了vivo Y35的握持手感。

整体外观来看，vivo Y35通过冷暖搭配的配色、一体化过渡的机身、轻便的机身重量等一系列设计，赋予了其轻薄简约的形态，带来了视觉与触觉的双重质感体验。

配置：超大内存 畅快体验

vivo Y35搭载天玑700处理器，其凭借着7nm制程工艺、八核架构设计，在安兔兔跑分测试中跑出了37万分的数据，足以带来均衡稳定的性能体验。同时，vivo Y35还支持SA/NSA双模5G网络，4G/5G采用多天线切换以及专项优化，能够改善横屏游戏场景下信号质量衰减。在实际的游戏体验中，vivo Y35的稳定性较好，基本没有出现掉帧的情况，游戏体验稳定畅快。

基于现如今的“内存焦虑”问题，vivo Y35提供了128GB的大内存改善用户的焦虑。更为重要的是，vivo Y35还拥有“内存融合2.0”技术，其能够调用部分闲置的ROM空间用于RAM运行，减少因内存不足造成的后台被杀的概率，大幅提升用户在后台多应用场景下的体验。例如：运存为8GB的版本可以扩展成8GB+4GB;运存为6GB的版本可以扩展成6GB+2GB;运存为4GB的版本可以扩展成4GB+1GB。

此外，vivo Y35内置的vivo Multi-Turbo 5.5、全新升级的应用冻结技术、Face Wake 面部识别、侧边指纹等软硬件技术，从底层优化体验，时刻保证的畅快体验。尤其是侧边指纹，亮屏解锁仅需0.19秒，灭屏解锁仅需0.24秒，让用户极速解锁，一步直达界面。

充电与续航：续航王者 永不掉线

vivo Y35配备了一块5000mAh的超大容量电池，以及15W的快充。为了测试其充电与续航能力，笔者将手机置于以下环境：连接WiFi，开启BOOST模式，关闭蓝牙、定位以及后台所有程序，声音与亮度均为50%，进行1小时《王者荣耀》游戏(游戏内部设置为“高帧率+超高分辨率+极致画质”)、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时的四项常规续航测试。而充电速率测试中，笔者将其耗电至1%的低电量，再将其充至满电，记录充电全过程的数据。

续航曲线图

充电速率图

从以上实测的数据来看，vivo Y35整体续航能力堪称“王者”级别的存在。四项常规续航测试中，vivo Y35耗电仅21%，其中的1小时视频播放耗电量低至6%。这也就意味着，满电状态下，vivo Y35足以支撑用户观看视频16.7个小时，待机长达30天左右。再配合用户日常的碎片化充电使用，足以为用户带来“永不掉线”的超长续航体验。

与此同时，vivo Y35还拥有能量守护技术(VEG)，其能够打通系统层与核心资源之间的处理策略、智能 App 调度机制、网络机制、任务优先级管理机制等，有效降低能耗，再次提升手机续航，让用户时刻获得流畅的系统体验。

影像：AI影像 随心拍摄

影像方面，vivo Y35采用“1300万像素主摄+200 万像素微距镜头”后置双摄影像模组，支持PDA自动对焦，具备出色的图像处理能力。配合前置500万像素AI美拍，无论是风景还是人像，vivo Y35都能轻松驾驭。

从以上拍摄的样张来看，vivo Y35在高像素主摄与AI算法的加持下，白天场景下拍摄的图片，整体清晰度较高，HDR高范围动态成像也能平衡画面的光比。而在夜景的拍摄中，凭借着vivo独有的算法，以多帧降噪的方式，让画面更为纯净，同时也能够还原因光线昏暗而失去的色彩。

简易模式

此外，vivo Y35内置的OriginOS Ocean系统还具备适老化功能设计，提供了简易模式、紧急呼叫、睡眠组件、吃药打卡组件等多项贴心功能。例如：简易模式中，UI界面将会极致简洁，字体、图标均会放大，还可以自定义添加常用的APP到桌面，一键直达所需的软件，这对于老年用户来说相当友好，简化了调取应用的步骤。

小结

总体来看，vivo Y35外观设计轻薄有质感，系统体验流畅且稳定，影像拍摄清晰又自然。尤其在续航方面，vivo Y35强劲的续航能力，足以缓解用户的“电量焦虑症”，在同档位手机中也是极具竞争力的产品，称得上是“轻薄有实力的续航王者”!