华为Mate40 Pro全面评测：始于颜值，陷于影像，忠于体验

作者：景博健

【天极网手机频道】10月30日，备受关注的华为Mate40系列旗舰正式在国内发布，包括Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+以及Mate40 RS 保时捷设计四款手机，我们这次也是拿到了“大杯”Mate40 Pro并进行了一段时间的体验，那么拥有全新设计语言、超感知摄像头、麒麟9000旗舰SoC加持的它表现究竟如何呢？一起来看看吧。

外观设计：“星环”加持探索神秘

华为Mate40 Pro采用了超曲环幕屏的设计，两侧是88°的超大曲度，在点亮屏幕后，会给人一种两侧完全无边框的感觉，带来更加出色的沉浸感。

大曲率的屏幕和背部的曲面玻璃的设计也让中框变得非常的窄， 机身边缘的过渡都非常柔和顺滑，握持手感还是蛮棒的。

华为Mate40 Pro配备了一块6.76英寸的OLED屏幕，分辨率为2772x1344，支持DCI-P3广色域，显示效果非常细腻清晰，屏幕素质非常不错。

而且90Hz刷新率和240Hz触控采样率的加持，日常的滑动、刷微博以及玩游戏时都带来了更加流畅的视觉效果和顺滑的操作手感。

前置摄像摄像头位于屏幕左上角，同时该区域还继承了多个精密器件，实现前置超广角拍摄、3D面容支付和AI隔空操控等强大功能，后面我也会详细为大家介绍。

这次Mate40 Pro提供了亮黑色、釉白色以及秘银色三种玻璃材质的配色，我们拿到的是本次非常有特色的秘银色，磨砂玻璃的材质非常有质感，而且它们在磨砂玻璃之下添加九层光学镀膜，在不同的角度和光线下看，背面都会呈现出不同的色彩，神秘又富有科技感。

摄像头部分采用了全新的“星环”设计，中心留空，摄像头环形排列，拥有极高的辨识度。

实体音量键得到了回归，同时保留了虚拟按键，大家可以根据需求和喜好进行选择。

机身的顶部和底部均设有扬声器，立体双扬声器的加持也让Mate40 Pro在玩游戏或是观看电影时有着更加细腻饱满的声音效果。

拍照摄影：一如既往地高水准

相机绝对是这几年华为旗舰机的重中之重，这次的华为Mate40 Pro当然也不例外，它采用了5000万像素超感知主摄+2000万像素电影镜头+1200万像素潜望式长焦的组合，并且配备了激光对焦传感器，提升对焦速度和准确度。主摄有着高达1/1.28英寸传感的CMOS，通过四合一可聚合成2.44μm大像素，再加上RYYB超感光滤镜阵列，能够更好的应对暗光环境的拍摄。

话不多说，我们一起来看看样张。

室外样张

室内及光线一般场景样张

在户外光线较为充足的环境下，华为Mate40 Pro维持了之前的高水准，成像色彩饱满，细节还原做的也很好，而且即便是面对光线较为复杂的场景，它也能很好的将景物的明暗部分进行很好地呈现，宽容度很不错。同时在室内和光线稍差的室外环境中，也同样保持着不错的成像，曝光控制的很准确，细节部分也没有落下。

夜景样张

夜景一直都是华为的强项，这次Mate40 Pro也是将大底CMOS、RYYB像素阵列等优势充分的发挥了出来，曝光控制的非常好，而且明暗场景的处理做的很不错，没有出现亮部过曝和暗部细节丢失的问题，顾此而失彼。

超广角镜头能够提供更加广阔的视角，在拍摄宏大景物时能够营造出更强的空间感。而且华为Mate40 Pro的超广角镜头也支持超级夜景，从样张来看，明暗细节同样处理的很到位。

Mate40 Pro的这颗潜望式长焦镜头支持5倍的光学变焦、10倍混合变焦以及最高50倍的数码变焦，我们也是来看样张。

无论是5倍的光学变焦还是10倍的混合变焦，Mate40 Pro的成像都能够让人满意，画面的解析力和宽容度都控制的的不错，而且有光学防抖的加持，成片率很高。另外，50倍变焦则可以捕捉到非常远的景物，在光线较好的场景下，成像也可圈可点，还可以保留不错的细节。

前置方面采用了1300万像素超感知镜头+3D深感摄像头的双摄组合，而且可以根据拍摄人数三档智能调节广角角度，我觉得这是一个非常棒的功能，能够更好的应对多人自拍合照或是与景物合照等场景。好了，我们也是先看样张。

从小姐姐拍摄的样张来看，整体的成效很出色，面部亮度把握的很好，美颜比较自然，拍出来都是美美哒。

而在视频方面，Mate40 Pro也加入一些新的功能，我个人很喜欢的是AI跟拍和微电影。其中AI跟拍可以通过广角画面实时裁切放大实现对目标景物的自动跟随，实现类似于云台的效果。

微电影模式则是在手机内置了多个模板，我们可以根据所拍摄的景物来选择合适的模板，之后手机会自动进行运镜，完成每一段的拍摄并配上音乐，无需我们再去剪辑和编辑，轻松的拍出一些精美的短视频。

另外，这次前置摄像头除了有4K视频拍摄外，还加入了最高240fps的慢动作，可玩性提升了不少，能够记录更多有趣的瞬间。

总的来说，华为Mate40 Pro依旧维持了高水准的拍照水平，让用户随手一拍就能拍出不错的照片，不仅仅是依靠单纯的硬件堆叠，同样需要强大的处理器和算法来进行支撑。并且在视频方面加入了更多的功能，增加了可玩性和趣味性。

硬件性能：5nm麒麟9000 5G SoC加持

华为Mate40 Pro搭载最新的5nm制程麒麟9000 5G旗舰芯片，集成153亿晶体管，拥有高性能的同时，也有着更好的功耗控制，其CPU部分采用了1+3+4的三档能效架构，一颗A77大核心频率可达3.13GHz;GPU为24核心 Mali-G78，对比前代产品图像处理器性能提升60%;NPU方面则为双大核+微核NPU架构。我这里利用了《和平精英》(90帧)进行了实测体验。

从测试结果来看，华为Mate40 Pro的性能完全可以轻松满足90帧模式的运行，画面非常的流畅，而且操作上也十分顺滑。

充电方面，这次Mate40 Pro配备了4400mAh的电池，并且支持最新的66W超级快充，实测30分钟电量可充至85%，不到40分钟可完全充满，非常的快，手机电量不足时，利用很短的时间也能迅速补充电量。

系统体验：更流畅更好用

Mate40 Pro首发搭载了最新的EMUI11，得益于麒麟9000强大的性能，EMUI11系统潜力也得以充分释放，动效流畅性得到提升。

这次也加入了不少的新功能，之前备受好评的AOD息屏显示也得到了升级，除了提供蒙德里安、孟菲斯风格的AOD之外，当中的几何图形组合可以根据我们的喜好来自定义，而且还能从我们自己选择的图片中进行取色，自定义灭屏显示。

还有这里也不得不提一个非常有意思的功能叫灵动熄屏，简单来说就是在手机灭屏时，我们注视屏幕，屏幕就会显示息屏动画，而在来电话时，我们注视屏幕来电铃音会变弱，手机可以感知我们的存在。另外，手机还会周期性检测人脸，当我们注视屏幕时，手机会保持亮屏亮屏状态。

AI隔空操作这个功能在我们不方便接触手机时能够起到非常不错的效果。这次它也新增了一些功能，如悬停亮屏，当我们将手悬停于手机上即可亮屏，然后可以直接利用3D人脸识别解锁手机。还有就是隔空按压，在来电话的时候可以利用一个按压动作接听并外放通话，而在手机播放音乐时则可以实现暂停和播放。

这次还加入了AI字幕功能，能够将系统内部或麦克风收录的声音实时转换为文字，有时候观看一些没字幕视频并且不方便开声音时就显得很有用。而且还支持实时翻译，目前已经支持英文翻译中文，帮助我们理解视频内容，在观看英文内容时会显得方便很多。

智慧分屏悬浮窗口也由我们自己来调节大小，使用时变得更加的方便。

写在最后

变幻莫测的秘银色搭配上“星环”设计的后置摄像头，让Mate40 Pro拥有了极高的颜值和辨识度，5000万像素超感知三摄则展现了全焦段、全时段的优质成像，全新5nm制程麒麟9000 5G SoC的加持则为手机提供了充沛的性能，EMUI11也带来了诸多有趣又实用的新功能。作为华为的年度旗舰产品，Mate40 Pro延续了Mate系列的旗舰品质，在外观设计、硬件配置、拍照摄影以及系统功能上都展现出了极高的水准，成为当下非常具有竞争力的一款旗舰产品，无愧最强Mate的称号。