国内5G手机销量持续暴涨：截至7月底5G手机累计出货3.27亿部

作者：白璐

【天极网手机频道】 现在距离5G商用牌照发放已经有两年时间，随着5G基础设计建设的不断完善，以及5G终端手机的价格不断下探，我国已经开启了5G换机大潮。

近日，中国信通院公布的最新数据显示，今年1~7月，国内市场手机出货量累计2.03亿部，同比增长15.6%。其中5G手机出货量1.51亿部，占同期手机总量的74.3%。目前，国内5G手机累计出货量已经达到3.27亿部。

从数据来看，在短短两年的时间，我国5G手机的出货量就已经达到了3.27亿部，可以看出5G手机的普及速度正在加快。而在今年1~7月，5G手机出货量占同期手机出货量的74.3%，意味着每卖出4部智能手机，有3部是5G手机。

今年7月，国内市场手机出货量2867.6万部，同比增长28.6%。其中，5G手机出货量2283.4万部，占总量的79.6%。上市新机共26款，其中5G手机11款。今年1~7月，国内上市新机共239款，5G手机121款。

而在品牌组成方面，在7月2867.6万部的出货量当中，国产手机品牌出货量占比达到了90.3%，而其他国外手机品牌仅占近10%左右。在1~7月，国产品牌手机出货量为1.81亿部，占同期手机出货量的89.4%。

近两年随着国产手机的崛起，国产手机无论是外观还是性能方面都有不错的表现，国产手机品牌已然成为大部分国内消费者的首选品牌。虽然苹果iPhone 12系列在国内市场销售火爆，但是从数据来看远不及国产手机品牌。毕竟在海外品牌10%的占比中，除了苹果的iPhone还包括三星品牌手机。