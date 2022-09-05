“全新”魅族正式揭牌，明年吉利将推出高端智能手机！

作者：骷

【天极网手机频道】7月4日，湖北星纪时代科技有限公司与珠海魅族科技有限公司正式宣布前者将持有魅族79.09%的控股权，并将取得对魅族科技的单独控制。不少网友就在猜测，此次吉利收购魅族除了要深耕车机外，或许还会推出全新的吉利高端手机。

此前就有博主爆料表示：以后魅族品牌的手机还会保留，主打3000-6000价位：同时还会做一个独立的新品牌，主打6000-9000高端路线。这个高端品牌很大胆，华竟就连华为和蓝绿厂在5000以上的高端区间也只是刚刚站稳，八九千的区间还是苹果三星之类的把持着。这个新高端品牌有点像自主品牌一上来就要干迈巴赫的感觉。现在拍照找合作品牌拉高形象是常规操作，不过现在华为小米找了徕卡、vivo找了蔡司、OPPO找了哈苏，剩下的相机高端品牌不多了，什么福伦达、康泰时之类要么太小众要么过气了，我觉得要么找数码后背大佬飞思，要么找胶片大佬窗士。

9月2日，据武汉经开区融媒体中心报道，吉利集团旗下湖北星纪时代科技有限公司、湖北星纪魅族控股有限公司“云揭牌”活动在上海、珠海、武汉三地同时举行，这标志着李书福未来出行大生态在消费电子领域“再进一步”。

星纪时代、星纪魅族将在武汉经开区布局高端手机业务、可穿戴移动终端业务，推动消费电子与汽车产业深度融合，做强生态圈，为用户提供万物互联的多屏互动生活体验。星纪时代致力于研发、制造高端智能手机、XR 技术产品、可穿戴智能终端产品。

除此之外，星纪时代以及星纪魅族还将在供应链、研发、芯片、卫星通讯等方面进行协同，通过多层面的整合和优化，推动Flyme系统不断迭代升级，研发、制造更好的智能手机，并加速跨越手机时代，跨平台、跨终端研发制造多终端、全场景、沉浸式融合体验的核心产品。

预计最快明年，星纪时代将推出全新的高端品牌手机，也印证了不少网友的猜测。从如今的手机市场来看，确实整个市场的萎靡不振让手机厂商都开始重新思考手机未来的发展方向。有理由相信之后的手机厂商都会跟车企进行深度合作或是干脆直接去造车，就像小米一样投身新能源汽车行业。如今单靠一个设备单打独斗已经是越来越不现实了，随着智能设备的生态化现象越来越普遍，越来越多的智能设备都讲究设备间的联动，车机联动、智能家居联动。

而这次星纪魅族所推出的手机将极大可能是针对汽车用户量身定制的，从蔚来入局手机市场也能看出，越来越多新能源汽车开始与手机联合形成自有生态，从底层完善双端用户的日常体验，这种体验除去软件层面的协同外，底层硬件的协同也十分重要。一定程度来上说，智能手机早已成为移动互联网的枢纽，而汽车则是枢纽里的其中一环。苹果的秉持的自研理念给全世界展示了什么叫自有生态带来的极致体验，所以这也是车机联合未来的趋势。