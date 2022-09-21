苹果新专利显示折叠式iPhone可自行修复显示屏划痕和凹痕

作者：毛毛

【天极网手机频道】还记得2020年的时候有外媒称苹果公司可能会在2022年11月推出首款折叠屏iPhone，当时外媒认为苹果公司可能从三星那里采购了可折叠屏幕，但会先测试一下屏幕质量，如果按苹果原计划进行，改用MICROLED的时间可能需要三到四年左右，猜测这款折叠屏iPhone采用的是mini LED屏幕，并且定位在iPhone和iPad mini之间。转眼iPhone 14系列都已经发布上市，关于折叠屏iPhone也开始有了新进度。

近日，苹果一项名为“具有柔性显示屏覆盖层的电子设备”新专利曝光，根据内容显示一款电子设备可以有一个铰链，允许设备围绕一个弯曲轴进行弯曲，一个显示屏可以横跨弯曲轴。为了帮助减轻显示屏覆盖层中的凹痕、划痕或其缺陷的数量，在显示屏中覆盖了一层可“自愈”的材料。而这个柔性层本身可以包括一层弹性体，可拉伸也可恢复到原来的形状，也就是“自愈元件”。

早更早一些的时候，美国专利和商标局授予苹果一项名为"带有利用裂纹检测电阻的监控电路电子设备显示屏"的专利可以通过使用裂纹检测电阻来确定屏幕是否有任何破损，从而警告用户显示屏损坏。而这项技术未来也将用在苹果折叠式iPhone 上。

按照苹果如今的进度，确实落后安卓阵营许多，毕竟国内手机厂商均推出了自家折叠屏手机，三星也已经迭代了好几款。如果就像外媒所说的，苹果将于今年推出折叠屏iPhone，且运行iPadOS而非iOS，但是否量产还不一定。至于售价，有消息透露折叠屏iPhone将配备8GB+256GB内存组合，预计售价为1499美元，折合人民币约为10566元，确实也可以期待一下。