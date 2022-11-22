谷歌折叠屏手机曝光，自研芯片AI性能成关注重点

【天极网手机频道】谷歌今年带来了Pixel 7系列，并且延续上一代谷歌Pixle 6系列中的芯片选择，使用与三星联合开发的Tensor系列处理器。最近有人放出大量谷歌折叠屏手机Pixel Fold的渲染图，并且带来有关这款机型最新的爆料。

据爆料，谷歌打算在谷歌Pixel Fold中推出Chalk(白色)和 Obsidian(黑色)两款配色，并且新机价格可能会高达1799美元，折合人民币大约12791元，即使是在整个折叠屏手机市场也属于比较高的定价，持平三星Z Flod 4的首发价格。据悉，这款机型或在明年5月份与Pixel平板一起亮相。

消息称，谷歌Pixel Flod将会延续谷歌Pixel系列中的优良传统，带来Pixel式性能和Pixel式旗舰级影像系统。那么这也意味着Pixel Fold同样会搭载谷歌自研Tensor系列处理器，不出意外的话应该是此前爆料中下一代谷歌Pixel系列机型会搭载的Tensor G3处理器。

如今越来越多厂商开始追求自研芯片，主要是看到苹果几乎全自研的核心硬件所带来的生态护城河，确实使得用户体验方面提升了不少。毕竟对于一个将软硬件都掌握在自己手里的公司来说，想要跨设备、跨系统打通功能仅是加几行代码的事。

但对于硬件混乱的Windows和安卓来说，这样的体验通常无法实现。硬件以及架构上的物理差别就决定了想要实现跨设备的功能联动需要投入更多的资源，通过更多手段去实现，同时无法保障体验。这也是为什么苹果能够凭借自己的硬件组合，来创立独属于自己的生态。

还有一个重要原因是，安卓生态可选旗舰处理器通常都限制都比较多，厂商的可定制化空间比较小。谷歌在Pixel 7系列中搭载的Tensor G2芯片虽然性能堪堪达到骁龙888+的水准，但是在神经网络和AI算力上，赶超骁龙888+甚至骁龙8平台。

高度自定义的芯片让谷歌能够根据自己的功能需求来设计芯片，以达到最好的软硬件体验。在谷歌Tensor系列芯片横空出世并且AI性能大涨之后，Tensor还拥了有迄今为止最准确的自动语音识别技术，并且只需一次高质量模型建立后，就可以长时间满足各种应用需求，如Recorder或Live Caption，因此它不用多次学习，从而更节省资源和电量。

对于手机厂商而言，AI算力的提升意味着在如今手机拼算法的时代，可以带来更多具有特色的功能，例如更强的抠图、自动影像后期等。这也是为什么爆料人称谷歌Pixel Fold将会带来旗舰级Pixel式影像的原因之一，Tensor系列芯片卓越的AI性能支撑谷歌能够在更多算法层面实现独有功能。

如今国内很多厂商也开始自研影像芯片，比如vivo的V系列芯片和OPPO的马里亚纳芯片等等。但这仅仅只是芯片自研的第一步，想要达到苹果这样的高度，不仅是国产厂商们，甚至全球的其他手机厂商都还有一段很长的路要走。