回顾OPPO未来科技大会，盘点三大核心技术以及两款新折叠旗舰

【天极网手机频道】以【致善•三生万物】为主题的OPPO未来科技大会 2022(OPPO INNO DAY 2022)已于12月14日正式拉开序幕。并在14日和15日两天发布了最新技术以及多款产品。

大会议程分为第一天OPPO发布了三大核心技术――OPPO第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y、OPPO三大核心技术最后一块拼图安第斯智能云以及OPPO首款家庭智能健康概念产品OHealth 家庭智能健康监测仪 H1。

作为OPPO第二颗自研芯片的马里亚纳® MariSilicon Y(以下简称为马里亚纳 Y)，通过连接、AI，工艺三大关键技术创新，以关键技术解决蓝牙音质与智能的关键问题，定义超前的旗舰音频体验。

据介绍，马里亚纳 Y自研了12Mbps的超高速蓝牙，能够覆盖目前最高规格的192KHz/24bit无损音频的超大数据量，不仅可以从容地传输192KHz/24bit无损音频的数据量，还有充足的速率冗余可以承载数据重传，实现整体蓝牙连接质量的大幅提升。同时，马里亚纳 Y也是目前唯一一个能提供192kHz/24bit 无损音乐的蓝牙芯片。

OPPO定制的音频编解码技术URLC(Ultra-Resolution Lossless Codec)将无损压缩率首次提升至50%，意味着同样的无损音频内容，URLC可以压缩至更小体积传输。配合12Mbps超高速蓝牙的设计，确保音频传输的流畅性，既不会断连和卡顿，也不会大幅伤害音质。而且马里亚纳 Y兼容传统的SBC和AAC编解码，能够实现对传统蓝牙设备的的全面覆盖。这意味着无论用户使用什么设备都可以获得优秀的音质。

作为首个集成NPU单元的蓝牙音频SoC，马里亚纳 Y高性能NPU单元的算力达到了超前的590 GOPS。具备能效高、独立算力以及兼容性高的三大优势，让原来DSP上无法实现的功能现在都可以高效完成。不仅首次实现了声音分离技术，可以将传统双声道音乐升级为全新的全景声效果。还可以让用户随意调整人声和各个乐器的音量和位置，创造个性化听音体验。

除此之外，马里亚纳Y采用全球最先进的N6RF 射频工艺制程，相比主流射频制程，马里亚纳 Y的制程领先2代。N6RF帮助射频晶体管能效提升66%，尺寸减小33%，充分发挥192kHz/24bit无损音质并释放590 GOPS超前算力。可以说，N6RF超前工艺制程兼具高效能与旗舰续航体验。

马里亚纳 Y作为OPPO 首个SoC芯片解决方案，完整地负责一个蓝牙音频设备的所有功能。这不仅标志着OPPO首次打开了连接芯片设计的新领域，具备了蓝牙连接的软硬件全套能力，也意味着OPPO首次具备计算+连接能力的蓝牙SoC平台设计能力。而N6RF 工艺制程代表OPPO掌握了将先进制程工艺应用于射频系统的能力，拓展了先进制程下的芯片设计专长。更重要的，马里亚纳 Y 帮助OPPO拓宽了以自研芯片为中轴的垂直整合的领域，在前一代自研芯片影像整合的基础上，增加了蓝牙连接的整合，为万物互融奠定必备的底层连接能力。

作为 OPPO 三大核心技术之一的安第斯智能云，提供端云协同的数据存储与智能计算服务，是万物互融的“数智大脑”，将为用户带来重构存储体验、增强智能服务、探索虚实融合三大体验革新。同时拥有六大平台能力：端云数据存储、端云机器学习、端云实时渲染、智能对话、硬件仿真与安全隐私。

有了自研的底层技术和健康产品以及生态伙伴的协作，OPPO基于安第斯智能云的实时通讯、AI工程化技术，以及强大的数据处理能力，推出首款面向家庭用户的智慧健康概念产品OHealth H1，集合了体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊和睡眠监测六大功能。还能连接欧姆龙血压计，几乎涵盖了常规的生命体征检测。

在安第斯智能云的赋能下，OPPO率先在行业内构建「家庭健康云解决方案」，分别开发了面向家庭用户和医生的OHealth APP，用户可实现健康数据的安全存储，还可将长期积累的健康数据授权给专业医师，作为辅助诊疗的依据。同时，低延时、高保真的数据连通，让心肺音远程听诊和视频问诊等远程医疗场景成为现实。

OHealth H1结合了智能设备的便携易用和医疗设备的医疗级精度于一身，它不仅是面向家庭的多功能健康监测设备，更是可信赖的家庭健康管理中心。可以说是全新的产品，更是全新的品类。

在12月15日大会上，OPPO发布了两款全新折叠屏旗舰产品，一款为横折机型Find N迭代款Find N2，另外一款为全新的竖折机型Find N2 Flip。

OPPO Find N2沿袭了上一代的外观设计，提供了素黑、松绿、云白三款全新的配色。素黑版本为皮革材质，细腻的荔枝纹理彰显着高定奢侈品的独特质感，也塑造了细腻柔和的触感。而松绿和云白则采用玻璃材质，AG磨砂工艺赋予了其随光而变的色彩变幻，也带来了细腻手感。

OPPO Find N2内外屏均采用E6材质，支持120Hz刷新率。5.54英寸的小巧外屏，17.7：9的比例，2120*1080的分辨率，让其拥有小屏旗舰独有的握持手感以及单手操作屏幕的便捷体验。7.1英寸的镜面内屏，8.4：9的比例，1792*1920的分辨率，大屏的视觉体验信手拈来。与此同时，这块屏幕也通过德国莱茵TUV手机折叠无忧认证，耐用性完全不用担心。

从整体外观设计来看，OPPO Find N2在保留原有黄金尺寸的基础上，通过全新简约的配色、更细腻柔和的触感、更轻固的材料等超轻折叠设计，实现233g的轻盈无负担的使用体验。

OPPO Find N2 Flip作为OPPO首款竖向折叠形态的手机，轻薄又小巧的设计在预热之初就将大家的期待值拉满。OPPO Find N2 Flip折叠后只有口袋大小，展开之后7.45mm的轻薄机身，整机重量只有191g，与市面上直屏机无异，内屏搭载6.8英寸E6材质AMOLED柔性屏，21:9尺寸比例，分辨率为2520x1080，最高支持120Hz刷新率，并搭载动态自适应刷新率技术，是首款通过莱茵折叠无忧认证2022的竖向折叠屏手机。外屏则采用了竖向折叠形态中最大尺寸的屏幕，3.26英寸采用16：9的竖向屏幕比例，更符合用户内外屏切换时的视觉习惯。

铰链是技术难度最大的环节之一，和折叠屏手机最终的轻薄程度、厚度有着直接关系。此次发布的OPPO Find N2系列均采用全新一代超轻固精工拟椎式铰链，通过减少多余零部件，引入航天级创新材料为铰链减重，微米级极致精工确保铰链可靠性，只用两节滑轨即可完成同样流畅的开合以及悬停效果，更重要的是，全新一代铰链相比以往方案会释放更多内部空间，可在狭小的机身内提供更大的电池储备。

影像方面，OPPO Find N2提升全焦段影像配置，搭载独家定制的RGBW人像长焦模组，主摄与超广角也采用行业旗舰水平传感器尺寸。结合自研RAW域无损计算、马里亚纳X、哈苏联合深度调试，从软、硬、芯、算四个技术维度打造旗舰级影像体验。同时，悬停摄影将赋予Find N2丰富的影像玩法，为创作提供更多可能。

OPPO Find N2 Flip引领自拍进入新时代：5000万像素超高清后置摄像头带来超高画质后置自拍并配备美颜算法;小折叠里最好的3200万高感光传感器前置支持自动对焦;自由悬停带来多角度随心拍，解放双手的同时可通过外屏预览;马里亚纳X芯强大的AI算力让影调更通透，细节更清晰;OPPO哈苏手机影像系统实现传感器级的色彩校准。

性能方面，Find N2搭载高通骁龙8+旗舰芯片带来性能保证，4520mAh的大容量电池配合67W超级闪充，可为用户提供出色的续航表现。OPPO Find N2 Flip搭载的是天玑9000+处理器44W超级闪充，充分保障充电速率，带来旗舰性能与旗舰续航的双重保障。

大会最后OPPO还推出了OPPO Watch 3 Pro 冰川灰、OPPO Enco X2金色流年以及OPPO Pad艺术家定制款三款新品。OPPO Watch 3 Pro 冰川灰是一款专为滑雪打造的版本，多款定制滑雪表盘，滑雪跌倒监测，独立eSIM，同时支持微信手表版。

OPPO Enco X2全新升级黄金听感功能，将定制化的音质补偿准确率再次提升了20%，并搭配带有哑光金属感的耳机盒。

OPPO Pad艺术家定制版推出全新配置8GB+128GB，满足不同的人群需求。

售价上，OPPO Watch 3 Pro 冰川灰售价1999元，OPPO Enco X2金色流年售价999元，OPPO Pad艺术家定制款售价2499元。另外，OPPO Find N2系列在今天18点时开启了预定通道，OPPO Find N2提供12GB+256GB以及16GB+512GB两个版本，售价分别为7999元、8999元;OPPO Find N2 Flip 提供8GB+256GB(雅黑、慕紫)、12GB+256GB(雅黑、慕紫、流金)以及16GB+512GB(雅黑、流金)三个版本，售价分别为5999元、6399元以及6999元。其中OPPO Find N2将于12月23日上午10点正式开售;OPPO Find N2 Flip将于12月30日上午10点正式开售。

以上就是OPPO未来科技大会 2022(OPPO INNO DAY 2022)所发布的技术以及新品。OPPO凭借Find N2系列折叠旗舰、OPPO Watch 3 Pro、OPPO Enco X2、OPPO Pad等多智能设备，以及OPPO第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y、安第斯智能云、OPPO首款家庭智能健康概念产品OHealth 家庭智能健康监测仪 H1三大核心技术革新个人科技体验，为产品创新提供技术动力同时也为用户带来全新体验。