App Annie：2021中国用户使用手机时长平均每天3.3小时

作者：大飞哥

【天极网手机频道】1月17日消息，移动数据和分析公司App Annie近日发布《2022年移动状态报告》，根据报告显示，2021年全球移动设备使用量为3.8万亿小时，创历史新高。

使用时长排名前10位的移动市场平均每天使用手机4.8小时，中国用户使用手机时长全球排名第17，平均每天使用3.3小时。

另外，2021年移动应用的用户支出达到1700亿美元，与去年相比增长了19%，下载量以同比5%的速度继续增长，达到2300亿次。

App Annie的首席执行官Theodore Krantz表示，在几乎所有的数据类别中，移动设备都在持续打破纪录，包括使用时长、下载量和收入等，而大型屏幕正在慢慢消亡。

值得一提的是，根据去年四月发布的《第十八次全国国民阅读调查》显示，2020年我国成年国民每天手机接触时长为100.75分钟，人均每天电子阅读器时长为11.4分钟，2020年人均每天接触平板电脑的时长为9.73分钟。

研究发现，在我们花在手机上的所有时间中，每10分钟中有7分钟是花在社交或照片、视频应用上。更具体地说，1995―2009年间出生的一代人更倾向于照片、视频应用，而千禧一代(1982-1995 年间出生的一代人)则偏爱购物、金融和食品、饮料应用。

App Annie营销洞察负责人表示：“在未来五到十年，手机将继续超越人口统计，成为不可替代的工具，成为我们日常生活的控制中心，从银行、购物、娱乐、健康、健身等等。市场已经成熟，随着消费者下载了创纪录的2300亿个应用程序，对移动内容、服务和娱乐的需求很高。”

对于消费者而言，这些数据证明我们可能在手机上花费了太多时间。但对于开发者和广告商而言，考虑到全球消费者每秒下载435000个应用程序，这些数字意味着更广泛的影响力和参与度。报告指出，2021年移动广告支出达到2.95亿美元，App Annie预计到2022年底这一数字将达到3500亿美元。