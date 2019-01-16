以下内容极度舒适 OPPO R15梦镜版尝鲜体验“无边界”之美

作者：毛毛 责编：罗洁卿

【天极网手机频道】视觉上的舒适才会引起全身心的舒适。OPPO ColorOS在经过多个版本的迭代后，已经成为OPPO手机重要的组成部分，为此OPPO在ColorOS五周年庆典上正式发布了ColorOS 6版本。近日OPPO R15梦镜版便尝鲜体验到了ColorOS 6带来的视觉盛宴。



ColorOS 6

ColorOS 6是OPPO基于全面屏提出的“无边界”设计理念，并且在系统界面上大量使用了“布白式”的手法，使得界面层次感更强，页面信息密度更少，整体看上去更加清晰简单。为了能够让大家进一步了解到ColorOS 6给我们带来的不同，笔者简单的做了一个对比。



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)

其实从上面两张截图就可以看出，OPPO R15梦镜版在使用ColorOS 6之后在视觉上广了很多，不会给人一种密密麻麻的感觉，整体看着简洁大气。为了能够呈现更好的视觉效果，OPPO还和国内知名的字体厂商进行合作，重新为ColorOS 6开发了一套阅读体验更好的字体，OPPO将它命名为OPPO Sans字体。接下来再看看桌面的UI设计以及排版设计。



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)

OPPO在ColorOS 6上调整了系统的UI布局，用“布白”的设计重新编排UI内的各种图标分布和文字显示，使得ColorOS 6有一种“无边有界”的感觉。从视觉上来看，OPPO R15梦镜版会比OPPO R17 Pro界面宽了一些，同时将下方的电话、信息、浏览器以及相机往下移了些，字体上也比R17 Pro小了一些。另外APP的间距排版也有所不同，OPPO R15梦镜版的APP间距会比R17 Pro的APP间距大一些，视觉上会比较放松，不会挤在一起毫无空隙。随后笔者尝试了使用便签记录事情，采用全新布局设计的ColorOS 6会更加好看。



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)

从上方两张截图对比来看，如果要笔者选一张，笔者一定会选择OPPO R15梦镜版。因为ColorOS 6的便签在设计上更符合大众的审美，银色偏白会呈现出一种高级感，用比较接地气的话应该就是大家所说的“高级灰”。字体以及间距上ColorOS 6就很出色，字间距较大，字体显眼，让人一目了然。

ColorOS 6最大的亮点就是推出了Breeno智能助理。不同于以往的手机智能助理，作为5G+时代的智慧交互中枢，Breeno可以连接所有智能设备，使用多种交互方式，为用户带来未来式的智慧生活体验。除了OPPO R15梦镜版使用的是Breeno智能助理，OPPO其他手机产品都还在使用智能负一屏。



Breeno速览(左)与智能负一屏(右)

Breeno智能助理将关注点放在了提供基于情景的个性化服务上，一方面，Breeno智能助理带来了多模交互方式，让用户以更自然的方式与机器交流;另一方面，Breeno智能助理在实现更懂用户所需的前提下进一步的为用户提供贴心服务，做到服务直达化与多样化。

在ColorOS 6下的Breeno智能速览看见天气与日期，点击之后可进入APP方便查看信息。例如用户在全局搜索中搜索机票时只需要打开快应用就可以直接订票，而Breeno速览同时会自动生成一个日程计划，随着行程的临近会提醒用户航班的动态、在线值机选座、目的地的天气等等，更加智能化多样化。



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)

在ColorOS 6中，OPPO引入了“渐进色”的概念，在多个系统应用和UI上加入了渐变的设计，同时融入白色原色，使得ColorOS 6的色调变得更加淡雅有节奏。图标设计上也更加突出醒目。



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)

另外在手机管家中清理内存时的动画设计以及排版设计也有所不同，在设计美学上追求完美的OPPO在ColorOS 6版本上做出挺大的改变。渐变色的设计不变，不同的是OPPO将字体排版全部居中，更加符合大家在看东西时首先看到正中间的事实，减少了不必要的设计，一目了然，清新渐变绿让人看着心情舒畅，统一颜色，不像迭代版本运用了多种颜色，看不出重点。总的来说在配色这一点上是要给一个大大的赞的。



OPPO R15梦镜版(左)与OPPO R17 Pro(右)

另外，ColorOS 6版本通过HyperBoost加速引擎技术解决了困扰玩家的痛点问题，通过搭建系统与应用的双向通信，从系统底层优化手机使用的卡顿问题，应用启动速度提升，界面切换更流畅。



OPPO R15梦镜版交互动画以及打开应用速度





OPPO R17 Pro交互动画以及打开应用速度对比

ColorOS 6版本搭载的HyperBoost加速引擎针对多款热门游戏进行优化，加入了多态网络加速技术，根据网络拥堵情况选择最优通道，减少游戏延迟。



OPPO R15梦镜版王者荣耀测试



OPPO R17 Pro王者荣耀测试

除此之外，ColorOS 6还非常稳定和省电，同时搭载AI应急速冻，大大提升了用户使用体验，解决了手机系统运行的能耗问题。ColorOS 6有专门保障安全的“支付保护”功能，只要在里面选择支付保护并且开启需要保护的支付应用，系统便会自动为你监测当前的支付环境，手机里的个人信息包括银行卡、支付宝之内的信息更安全。

从整体来说，ColorOS 6在设计上改变了许多，让众多“颜粉”大饱眼福。在系统上更是能体会到“快、稳、省”，支付保护功能让支付环境更安全。目前仅有OPPO R15梦镜版升级到了ColorOS 6，希望OPPO可以尽快推送到OPPO其他的机型当中，让更多的用户体验到“无边界”的美。