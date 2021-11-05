华为合作伙伴推出全新5G手机，搭载海思麒麟985处理器，3999元

作者：千年

【天极网手机频道】由于众所周知的原因，华为自研的5G芯片已经无法生产，即便还保留一部分5G芯片库存，也因为无法获得5G射频组件而无法生产5G手机。因此，华为今年推出的产品大多都不支持5G。

不过最近一段时间，华为部分合作伙伴推出了一些类似华为手机的5G手机产品，甚至还有部分机型入选华为智选并上架华为商城。这些手机产品和华为过去发布的产品几乎一致，区别在于没有华为品牌Logo并且支持5G。

11月5日，鼎桥通信就推出了一款5G手机，名为N8Pro，类似华为nova8 Pro，搭载麒麟985芯片，但没有搭载鸿蒙HarmonyOS。

整体来看，这款N8Pro机型基本就是华为nova8 Pro的5G版本，整体配置几乎完全相同。由于鼎桥通信并没有像华为那样受到供应链限制，因此能够获得5G相关零部件，并支持5G。

值得一提的是，华为仍有nova8 Pro 5G库存在京东上销售，8G+128GB无充电器版本售价3769元，智能套装版本售价4568元。而带充电器的N8 Pro 8GB+128GB定价3999元起，显然更具性价比。

相机方面，这款机型搭载3200万像素的前置超广角镜头及1600万像素人像镜头，后置64MP主摄，还有120°超广角，一颗独立景深镜头以及一颗独立微距镜头。

显示方面，这款机型采用6.72英寸曲面屏，80°弧面，COP封装，左上角双打孔，120Hz屏幕刷新率，触控采样率高达300Hz，10bit色深，10.7亿色彩，支持HDR 10和HLG高清视频。

需要提醒的是，N8 Pro并没有搭载鸿蒙系统，如果想要体验鸿蒙系统，那么这款手机并不能满足你。但N8 Pro提供软件服务应该与华为EMUI并无太大区别，流畅性和稳定性至少能够保证。