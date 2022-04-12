苹果或将推出全新充电器：35W充电功率+USB-C双口

作者：云隐

【天极网手机频道】苹果的产品线更新频率基本都是一年一更，甚至有的产品几年都不见得更新一代。相比起其他手机厂商的更新节奏，苹果公司的更新节奏显然是比较慢的。其中，关于苹果充电器的更新频率，更是慢得不像话，从iPhone的充电功率变化就可见一斑。近日，外媒爆料苹果将推出一款全新的充电器，并传出了相关的图片。

从爆料的信息来看，这款全新的充电器外观上沿袭了苹果一贯的设计风格，方正形状，尺寸并不大，预计整体重量不会很重。它拥有两个USB-C接口，为了易于携带，采用可折叠式的插脚。功能上，这款充电器可以提供5V/3A、9V/3A、15V/2.33A以及20V/1.75A等不同档位充电功率，单口使用时最高可提供35W的充电功率。

从以上的参数来看，这款充电器主要定位是多用途，可以为苹果旗下的iPhone、iPad、AirPods、Apple Watch等产品充电。相信苹果的用户都有着这样的困扰，自购买iPhone不再赠送充电器之后，当需要为多款产品充电时，可能会出现充电器不够用的情况。更为重要的是，有些电子产品的充电功率不一致，无法做到百分百的适配，得不到更快的充电功率。

因此，这款全新充电器的推出，将会解决很多用户的困扰。既不用花费更多的成本去购买充电器，还能实现一个充电器多种用途的环保性。同时，方正形状设计也易于存放，用户在携带上显然更为方便了。唯一的不足，自然是充电功率并不突出，这是苹果产品本身理念的限制，并不是一朝一夕就能改变的。至于同时可供笔记本电脑充电的需求，由于产品定位的差异，短时间内是难以实现的。