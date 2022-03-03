最快下月来袭 HTC将推出首款元宇宙手机

作者：景博健

【天极网手机频道】说到HTC，想必会勾起很多人的回忆，作为最早的一批安卓机厂商，它曾风光过很多年，诞生了诸多经典机型，引领智能手机行业。不过由于战略上的失误，以及诸多新兴国内手机厂商的崛起，HTC逐渐光芒不再，淡出智能手机行业，将重点放在了VR业务上。尽管已不活跃，但HTC并未放弃手机业务，这几年依旧会发布一些中低端手机产品，重点放在一些海外市场。

而根据Digitimes的一份新报告显示，HTC有望在2022年4月份带来一款元宇宙智能手机，它可能会是继2018年的U12+后，HTC的又一款旗舰手机产品。HTC副总裁Charles Huang证实该智能手机将与Viveverse协同工作，并搭载“元宇宙”的相关功能。Viveverse是HTC VIVE推出由各种互动世界、应用程序、游戏组成的开源元宇宙平台，支持智能手机、PC、平板电脑及VIVE Flow眼镜用户跨平台(如Vive Sync和Engage)访问，用户甚至可以导入NFT，用户可以通过Vive Connect进入Viverse元宇宙。

目前尚未有关于这款手机的其它曝光消息，不过结合上元宇宙概念就有着蛮大的爆点了，此前在区块链非常火时，HTC也曾带来过区块链手机，在追概念这块，HTC还是很行的。元宇宙这一概念自从提出以来，便被各行业所重视、甚至加以应用，让VR和AR再度进入很多人的视野当中，不过关于它的落地就目前看还是需要一些时间的。另外，之前也曾有将AR/VR技术与智能手机相结合的尝试，但从结果上来看是失败的，所以这次深耕VR业务多年的HTC所推出的元宇宙手机，到底能拿出怎样的东西还是蛮让人期待的，能否借着元宇宙的“东风”再度崛起。