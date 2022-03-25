近期新品推荐：现在的手机颜值都这么高的吗？

作者：LL

【天极网手机频道】在手机严重堆料的今天，消费者早已不追求于他们而言性能过剩的手机，反而在外观、影像、续航等方面有着自己的追求。为此，手机厂商在手机上花费的心思也是越来越多，推出的产品也符合消费者的个性化需求。今天小编就来推荐几款高颜值手机，和小编一样是颜控的朋友们，千万不可错过。

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X系列是OPPO的高端旗舰，各方面配置与设计均是行业巅峰水准。近期的OPPO Find X5系列更是以“双芯旗舰”之名，广受用户好评。这款新旗舰，在外观上可以说是独具一格，妥妥的高颜值代表。

以OPPO Find X5 Pro为例，外观沿袭了该系列传统的设计，提供了白瓷、黑釉、水蓝三款配色。后盖上最具特色的设计当属“环形山”的设计，采用了一体化纳米微晶陶瓷，比起普通陶瓷来说更加耐磨耐刮，同时在硬度和散热效率方面是玻璃材质的2倍，可以说是美观又实用。

正面是一块6.7英寸的LTPO2.0 2K屏，曲面设计，支持1Hz-120Hz智能动态刷新，能够很好的控制功耗，提升手机的续航。从整体外观来看，OPPO Find X5 Pro的设计将“一体化美学”体现得淋漓尽致，而在这精彩绝伦的外形后面，也隐藏着实用主义的配置。

核心配置上，OPPO Find X5 Pro主要搭载骁龙 8 Gen1，这款4nm制程工艺的处理器，在性能方面的表现想必有目共睹。相较于骁龙888，性能提升30%，能效比提升25%，同时功耗也更低了，在安兔兔跑分中也突破了百万分，强悍性能毋庸置疑。

影像方面，5000万像素索尼IMX766主摄镜头+5000万像素索尼IMX766超广角镜头+1300万像素长焦的后置三摄影像模组，配合自研的影像NPU马里亚纳MariSilicon X芯片与自研3A算法，带来精彩纷呈的影像体验，“双芯旗舰”之名再度得到证实。充电与续航方面，5000mAh电池与80W快充的加持，用户完全不用担心任何续航问题。

售价上，OPPO Find X5 Pro 8+256GB售价5999元，12+256GB售价6299元，12+512GB售价6799元。

iQOO 9 Pro

外观上，iQOO 9 Pro拥有燃擎、传奇版、赛道版三款配色。小编较为推荐燃擎配色，后盖采用了时下较为流行的素皮材质，巧妙地将内饰上的碳纤触感融于手机的素皮后盖上，不仅极具创意，同时在手感上也是相当不错，手持它，足以让你成为认为人群中最亮眼的一道风景线。正面则是一块6.78英寸的第二代E5 2K超视网膜屏幕，原生10亿色彩、2K超清分辨率、PPI高达517、8000000:1的对比度等，堪称行业天花板级的屏幕。

配置方面，iQOO 9 Pro搭载骁龙 8 Gen1，百万分的跑分数据，其性能实力也属于行业顶尖水准。同时，针对游戏体验，iQOO 9 Pro还加入了独立显示芯片Pro，绝对是一款不可多得的游戏旗舰。

影像方面，iQOO 9 Pro搭载了一套5000W像素主摄+5000W像素超广角镜头+1600W像素人像镜头后置三摄模组。其中的超广角镜头支持150°鱼眼，拥有多种趣味玩法，在影像体验这块完全能够满足用户的日常需求。充电与续航方面，120W的超快闪充以及4700mAh容量的电池，足以解决大部分人的电量焦虑症。

售价方面，iQOO 9 Pro 8+256GB售价4899元，12+256GB售价5199元，12+512GB售价5699元。

vivo Y33s

在vivo的产品线中，Y系列以高颜值、长续航的性价比，获得很多消费者的喜爱。近期，vivo发布了vivo Y33s。小编推荐这款初雪晨曦配色，如果单看外观，大部分人以为是一款高端旗舰。

vivo Y33s手机背面采用全新的表面转纹工艺，配合创新的多维光栅纹设计，在不同角度下能看到完全不一样的变幻效果，营造出如梦如幻般的观感。当然，vivo Y33s还提供了星云蓝、萤石黑两种配色。星云蓝配色拥有冷暖幻变的色彩，表面采用细磨砂工艺，带来朦胧的美感。萤石黑拥有萤石般的细腻触感，在夜光下还能呈现出清蓝微光。

正面则是一块6.51英寸的水滴屏，机身整重185g，横平竖直的直边框设计，厚度8.25mm，无论是从视觉上，还是从触感上，都相当舒适趁手。核心配置方面，vivo Y33s搭载联发科的天玑700移动平台，采用台积电7nm制造工艺，2个2.2G的Cortex-A76大核和4个2.0hz的Cortex-A55小核，带来不俗的性能表现。

影像方面，vivo Y33s后置采用1300万像素主摄+200万像素微距的双摄组合，前置采用800万像素的单摄，配合屏幕补光功能，拍摄出来的图片更加细腻自然，符合很多用户的审美。充电与续航上，vivo Y33s配备5000mAh的大电池，在市面上是比较少有的大容量电池了，配合18W的碎片化快充，用户日常使用一天完全不是问题。

售价方面，vivo Y33s 4+128GB售价1399元，6+128GB售价1499元，8+128GB售价1599元。

以上三款手机均是高颜值设计，在影像、续航、配置等各方面又有所差异，因此价格上也有所区别。所以，小编以为，可以根据自己的需求与预算来选择合适的手机产品。这三款手机目前也在各大官方电商平台上架售卖中，感兴趣的朋友可以前往官网了解一下。