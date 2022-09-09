苹果A16芯片跑分出炉，升级幅度不大但遥遥领先安卓阵营！

作者：骷

【天极网手机频道】9月8日凌晨，苹果正式发布了iPhone 14系列手机，其中iPhone 14 Pro系列搭载了最新的A16芯片，最近，关于这款芯片的跑分数据终于出炉。

根据目前的消息，A16芯片将采用台积电N4P的第三代5nm工艺制程打造，并且带来了一些相对温和的性能提升。相比起原来的 5nm “N5” 制造工艺，N4P 提供了 11% 性能提升、22% 能源效率提升以及 6% 密度提升。

A16芯片晶体管数量将从150亿个增加到 180-200亿个，同时，其CPU速度或将得到15%的提升。此外，A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%，采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 App，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，从而实现全天候电池续航。

昨天，有人对搭载A16芯片的iPhone 14 Pro Max进行了跑分测试，虽然单核成绩依旧无敌，但多核成绩不尽如人意，相较 A15 没有任何提升。但从最新一次的跑分中可以看出，这次多核成绩有了大幅提升，达到了 5455 分，单核成绩则变化不大，为 1887 分。

作为高通和联发科的旗舰级芯片，骁龙8+的单核成绩为1323分，多核为4332分，而天玑9000+的单核成绩为1343分，多核为4404分。可见 A16 仿生芯片无论是单核成绩还是多核成绩都大幅领先安卓阵营的竞争对手，这还是在A16相较A15并没有明显提升的情况下，这也意味着搭载A15的iPhone 13全系列以及iPhone 14基础版依然要强于所有安卓手机。

这次搭载A16芯片的iPhone 14 Pro系列配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的配色等。同时在发布会上，苹果还宣布iPhone 14 系列支持卫星通讯和 SOS 紧急联络。卫星通讯前两年免费，11 月份将在美国和加拿大地区率先推出。

有消息爆料称，苹果 iPhone 14 Pro 的“灵动岛”设计就跟此前 iPhone X 以来的刘海屏设计一样，将在接下来的几代机型上使用，并且将逐步进化，一步步缩小药丸的面积。苹果此前在 iPhone 13 系列上采用了较小的刘海屏凹槽，这一点延续到了 iPhone 14 / Plus 上。 iPhone 14 Pro 的“灵动岛”设计本质上是双孔叹号屏，通过 iOS 16 UI 处理后更协调一些。

这也就意味着未来几代的iPhone还将继续采用药丸屏的设计，而苹果也将延续其芯片差异化的做法，继续在之后的机型中使用不同的处理器。不过就目前A16与A15的性能差异来看，即使基础版本的iPhone和Pro版本的iPhone存在差异，但在性能上依然优于整个安卓阵营。