Strategy Analytics最新报告：OPPO手机国内Q1出货量第一

作者：LL

【天极网手机频道】随着时间来到5月，手机厂商进入了新的一轮产品更新，相继召开发布会，为手机行业注入了全新的活力。而作为刚刚结束不久的第一季度，不少调研机构也出台了手机行业的相关数据。手机出货量，直接反映着手机市场的状况，因而也被众多业内人士深切关注，以此判断市场总体趋势，重新调整布局或策略。

据了解，Strategy Analytics近日发布了一则调研报告，报告显示，2022年Q1中国智能手机出货量同比下降17%，至7190万。其中，OPPO(含一加)位列中国智能手机市场首位，出货量高达1360万台，市场份额达到18.9%。紧随其后的是荣耀与vivo，这三家厂商占据了中国市场56%的份额。

从以上整体情况来看，OPPO表现显然是比较出色的，这与其今年一季度的多款重磅新品或创新技术息息相关。例如：在今年2月，OPPO更新了旗下的Find X系列产品，为广大用户带来了双芯旗舰OPPO Find X5系列。作为全新的旗舰机，其内置了自研的影像NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X、自研3A算法以及哈苏影像系统，影像实力上升至行业的巅峰水准，获得了不少用户的认可。

与此同时，包括OPPO Find X5系列、OPPO Reno7系列、OPPO Find N等在内的新品，也在第一季度热销，取得了不小的战绩。在全球行业均受影响的形势下，OPPO能够脱颖而出，稳居第一梯队，可见其强劲的研发实力和供应链管控能力。

在全新的季度，轻旗舰OPPO K10系列已经发布，广受用户好评。而据爆料信息显示，即将到来的OPPO Reno8系列，不少用户同样满怀期待。笔者也相信，在不久的未来，OPPO会一如既往地为我们带来更加优异的产品与创新的技术。