丰富色彩！苹果iPhone 14系列官方保护壳曝光

作者：夏初

【天极网手机频道】9月7日消息，苹果“超前瞻”秋季特别活动即将在北京时间8日凌晨1点举行，届时将为广大消费者带来令人期待已久iPhone 14系列。日前苹果iPhone 14系列的官方保护壳也遭到曝光。

多方图片显示，目前已知的iPhone 14系列官方保护壳拥有皮革和硅胶两个版本，其中皮革材质版本将包括亮橙色、咖啡色、金褐色、午夜蓝、黑色、杉绿色，硅胶材质包括午夜黑、多肉绿、浅粉色、红色、丁香紫、朝霞黄、风暴蓝和紫红色。具体的颜色名称仍需要等官方正式发布后确认。

考虑到苹果官方配件的高昂价格，相信大家通常不会选择在官方购买保护壳配件。此前苹果官方硅胶保护壳也有曝出图层剥落等消息，也让大家对高昂的产品定价提出了质疑。

目前曝光的信息显示，此次苹果将带来iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max四款机型。从官方保护壳照片中不难发现，iPhone 14系列的影像模组将会进一步扩大。比较可信的消息是，iPhone 14与iPhone 14 Plus将会沿用刘海全面屏设计，定位更高的iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max则可能会换用“感叹号”打孔屏，而中部桥接部分则会通过软件层面变黑，用于放置麦克风、摄像头的调用提示。

本场发布会即将与8月凌晨1点举行，不知道你会不会选择熬夜看直播呢？即便大家都在吐槽苹果近年创新不足，但是一年一度的“科技春晚”，不看似乎总少了点味道。天极网也将全程关注本场发布会，让我们拭目以待。