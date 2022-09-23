ColorOS 13正式版推送，OPPO Find X5 系列以及一加10 Pro用户首批尝鲜

作者：毛毛

【天极网手机频道】今天中午，ColorOS发布微博官宣OPPO Find X5、OPPO Find X5 Pro以及一加10 Pro机型首批迎来ColorOS 13正式版更新。其中，OPPO Find X5 Pro需要满足正式版版本号C.30及以上才可以升级，而Find X5 Pro则需要先升级到C.33及以上版本;一加10 Pro需要正式版版本C.19及以上。符合升级条件的用户，可前往版本信息页面，在右上角设置中点击尝鲜申请，获取ColorOS 13.0正式版的更新推送。



ColorOS 13正式版首发推送



ColorOS 13 秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。



ColorOS 13水生设计



核心体验上，ColorOS 超算平台通过算力模型和并行计算，实现高性能与低功耗的平衡。同时，通过AI技术打造自流畅引擎，从系统底层解决了手机久用卡顿的问题。量子动画引擎4.0，优化了61个动效，提升了复杂操作下的系统动画流畅表现。即便是快速的切换与滑动，动画效果都会跟随用户指令，进行操作状态的优先反馈。



ColorOS 超算平台



在智慧场景方面，智慧生活全场景已成为新的消费趋势。ColorOS 13聚焦生活、办公、出行和健康等场景，主动感知用户需求，带来了更贴心的人性化科技体验。其中，在办公维度，ColorOS 13从开会这一职场人共鸣场景重点切入，针对找不到会议链接、听不清会议内容、会议纪要整理麻烦等痛点，推出了智能会议助手，纪要智能整理还包含字幕转换、截图记录、英日韩翻译等，会前、会中、会后一站式服务到位。同时，ColorOS 13还进行了跨屏互联的升级，除了会议无缝衔接之外，还支持音频通话跨端接听、手机应用在PC端以新窗口打开,可以满足用户多任务并行处理等复杂办公场景需求。



智能会议助手



智慧息屏功能也值得点赞，ColorOS 13智慧息屏会主动感知相关应用状态，并实时显示订单或歌单进程。用户基本看一眼息屏就能获取自己想要知道的相关信息，无需反复开屏操作。



智慧息屏



今年全新Android 13还有一大亮点就是引入了更全面的安全机制，带来剪贴板自动清除、减少定位权限使用、通知使用权更清晰等隐私安全升级特性。基于Android 13，ColorOS 13增加了隐私保护助手、智能护盾、自动打码功能、“私密保险箱”安全加固等几大功能，保障用户安全隐私。

需要注意的是，由于目前仍有大量应用不兼容Android 13，部分应用在升级后可能会出现闪退、卡顿、黑屏、耗电等异常情况，升级前最好先行确认。虽然此次更新不会清除用户数据，但安全起见，最好在升级前备份个人重要数据。另外，如果部分用户此前已经参与了ColorOS 13的公测，那么将不需要再报名正式版，只需要等待测试结束后系统统一推送即可。