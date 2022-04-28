超次元游戏旗舰OPPO K10开售 价格仅1999元起

作者：LL

【天极网手机频道】近期，OPPO更新了旗下的K系列产品，带来全新的OPPO K10系列。作为一款主打顺畅游戏体验的轻旗舰，OPPO K10在各方面的表现其实都是符合预期的，而在游戏方面则更为出色。今日，OPPO K10正式开售，售价仅1999元起，性价比相当高。现在，跟随笔者一起来简单了解一下这款超次元游戏旗舰。

外观设计上，OPPO K10提供了冰魄蓝、暗夜黑两种配色，背面采用一体式机身背板，亚光磨砂的高级质感与超醒目的“K-10”镭射符号，硬核属性彰显无遗。OPPO K10将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。

屏幕方面，OPPO K10搭载一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面显示效果更为流畅丰富。其中，120Hz刷新率支持6档变速调节，在保证用户优异视效体验的同时，还能兼顾功耗，延长续航。

配置方面，OPPO K10配备的是天玑8000-MAX，采用台积电5nm制程工艺打造，4+4 八核CPU架构设计，包含4个主频为2.75GHz的Arm Cortex-A78核心，GPU部分采用Arm Mali-G610六核GPU，性能与能效超过了骁龙870。

为了进一步提升游戏体验，OPPO K10加入了UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”。同时，配合金刚石VC液冷散热系统、HyperBoost 极限稳帧、X轴线性振动马达以及立体双扬声器等配置或技术，OPPO K10带来了极致顺畅的游戏体验。

充电与续航方面，OPPO K10内置5000mAh大电池，搭配67W超级闪充。即使是在重度使用的情况下也无需慌张，超强的续航能力以及快速回血的闪充可以让你时刻保持镇静。

售价方面，OPPO K10 8+128GB版本售价1999元，8+256GB版本售价2199元，12+256GB版本售价2499元。目前，已在官网及各大电商平台开售，现在购买还能享多重新机福利，感兴趣的朋友可以前去了解一下。