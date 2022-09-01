数据可视化更直观！iOS 16天气APP使用指南

作者：夏初

【天极网手机频道】九月在无声无息间到来，北京的天气也逐渐凉爽。除了中午依然比较热，基本上往“秋高气爽”靠拢了。苹果秋季新品发布会也将于9月8日凌晨1点举行，届时与iPhone 14系列一同到来的还有iOS 16系统。在今年的WWDC 22上iOS 16正式亮相，也是引起了很高的讨论热度。不过本文并非探讨iOS 16中的功能更新，有一个我使用频率很高的原生APP也迎来了一些新元素――天气APP，一起来看看吧。

iOS的天气APP可以说是我每天除了微信打开次数最多的APP了，对于这款APP我也是实习喜欢。无论是从整体的界面UI设计还是到具体的天气信息传达，它都能很好地满足我的日常需要。尽管苹果的天气APP确实存在一定的误报情况，不过大部分时间还是值得相信的。国内天气APP的数据源是The Weather Channel与和风天气APP，如果没记错的话之前好像还有使用过中国天气的数据源。

我们也可以通过目前的iOS 15中的天气APP进行一些对比。目前我对天气APP很满意的一点在于，不同的天气给到的主视觉背景的动态效果很赞，下雪时还会在第一个小模块顶部形成积雪，非常真实。

从目前的数个beta版本来看，iOS 16对于天气APP的优化还是不少的，在一些细节上带来了十分显著的更改，增加了湿度、温度以及能见度等多种新类型的通知，便于用户更全面地了解天气细节。

简单来说，天气APP的整体设计没有特别大的改变，属于是在此前版本基础上带来的优化。

苹果的天气APP习惯用一些小的模块来为用户提供不同的天气信息，优点是整齐有序，一目了然。目前已经有的天气相关细节包括10日天气预报、每日温度、空气质量地图、降水、紫外线指数、日落&日出时间、风、湿度、体感温度、能见度和气压，iOS 15版本中的天气APP的大多数细分模块都是无法点击进入二级菜单看详细参数的，而在新版本的天气APP中，用户可以点击这些模块来获取更多信息，并通过点击右上角的图标进行快速切换。

温度模块终于将数据做成了可视化图表，全天温度均可显示在表中，包括峰值和谷值。在使用iOS 15天气APP时，我常常需要特意留意每日气温的高低点时间，有了图表就清晰多了。而这个模块还将为用户提供天气状况的文字概述，更直观了。

在10日天气预报模块中，用户可以点击任何一天来查看温度范围的每日图表，此外还有一个选项可以查看更大的颜色编码温度图。

空气质量情况是我来到北京之后关注的非常重要的一个参数，近几年北京的空气质量已经有了明显的好转，查看空气质量数据也成为了我的一个习惯。在新版天气APP中，空气质量地图能够显示我们所在地区当前空气状况，还有主要污染物对健康的影响的其他信息。我们同样也能点进更大的空气质量地图查看。

现在版本APP的降雨模块仅包含过去24小时降雨量数据以及接下来可能出现降雨的时间及雨量。相对来说数据简略，也不够直观。新版的降雨模块不仅能够提供之前已有的降水信息，同时还能显示降雨地图(当然老版本可以在空气质量地图中切换图层查看――上文图中有所体现)。更新的内容在于放大后可提供12小时的降雨预报，还有一个专门的界面提供过去24小时内的总降水量以及何时下雨、雨夹雪或降雪的详细信息。同样会以图表呈现――数据可视化是多么重要啊。

体感温度的重要性不言而喻，今年夏天的全国高温，各地体感温度你追我赶，令人“窒息”。在新模块中，苹果为用户提供了第二个温度图表，这个图表综合考虑了湿度、风和其他因素，将体感温度分时呈现，更便于用户出行以及选择衣物。

紫外线指数模块主要用于显示当前的紫外线等级和白天的峰值紫外线水平，同样经过了数据可视化。同时也会为用户带来文字解读，提供有关于防晒的建议。不过相信各位精致女孩们平常出门还是必打防晒的吧!

此前的日落和日出模块只是单纯显示时间，而更新的模块中带来了更为详细的数据，何时可以见到第一道曙光和最后一道霞光，同时还包括每月日出和日落的平均值以及总日照时长的相关数据。感觉这个模块很适合有观日出安排的用户，同时对摄影师来说，也很有助于把握精确的“蓝调时间”进行出片。

与风有关的数据也要比之前更加详细，不是只有一个风向标和风力数据了。更新的模块不仅能提供每日的风情摘要，还能带来当前风况、全天风速和风向图。

老版天气APP在湿度模块仅显示湿度百分比以及露点温度，新版APP还能展示全天的湿度图表，以六个小时为阶段给到增量变化，同时也能提供平均湿度和露点信息。对于普通用户来说，露点似乎是一个相对陌生的数据。一般来说，露点越大湿度越大，高露点会使人感到不适。高露点时气温通常较高导致人体出汗，有时也会伴随着高相对湿度，让人身上黏腻。另一方面，低露点时气温或者相对湿度会较低，人体在这样的环境下会比较舒适。

能见度没啥可说的，有开车出行需要的朋友们可以多关注一下。气压模块也主要显示当前压力、全天压力以及压力增减的读数。

对于新版天气APP，恶劣天气通知依然能够为用户提供可靠的预警支持。当用户附近出现恶劣天气时发送警报通知，以便对大暴雨、洪水、台风、高温等极端天极做好准备。用户可以为当前位置和添加到天气APP的任何位置打开恶劣天气警报――这样也能为你关心的人发去提醒。

iOS 16更新了锁屏界面，天气也拥有一席之地。在这个锁屏界面中用户可以看到当前所在位置的温度、空气质量情况以及天气图标。还有更多的天气小组件可以被放置到桌面上或锁定屏幕中。包括温度、当前天气状况和最高&最低气温以及空气质量、紫外线指数和别的什么选项。需要注意，使用天气小组件需要激活定位服务。

如果你有心情关注全球各地的天气，在‌iOS 16‌的天气APP中你总共可以添加多达50个地区，而‌iOS 15‌版本中这个数字仅仅只有20个。

当然，iPadOS中的天气应用程序同样也会迎来更新，内容与iOS 16版本基本保持一致。这些数据模块经过精心设计，更加适应‌iPad的大屏。在大屏上，天气相关内容能够更加清晰地展示出来。

整体来说，新版天气APP的一大特点就是为这些不同的气象参数都带来了数据图表，数据可视化趋势十分明显。在我们使用天气APP的过程中，数据更详尽了，也会有更多符合用户需求的提示、建议，让我们在生活中更加便利，充满人文关怀。希望苹果也能再接再厉，后续为我们带来更多原生APP的更新，优化用户的使用体验。当然，报道准确才是一个天气APP首先要做的，也让我们拭目以待。