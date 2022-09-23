vivo X Fold+将于9月26日发布，新款折叠屏天花板再升级

作者：LR

【天极网手机频道】据vivo官方微博发布消息，可看出是为9月26日即将发布的新品折叠屏手机X Fold+进行预热。这次预热邀请了vivo产品副总裁黄韬对大家关心的那些事进行了解答。黄韬在视频答道，X Fold+是整个X Fold系列里最高配的版本。很多用户都是基于对vivo的信任首次尝试折叠屏手机，而X Fold+则是对于用户信任的回报。X Fold+的高配主要体现在三佳：设计、性能、体验。想用户所想，从用户从发。另外还提到发布会将会有一个非常有意思的彩蛋出现，关于更多的产品信息，还是等到9月26日的新品发布会才会揭晓。

四年磨一剑的X Fold已经很优秀了，为什么在X Fold发布不久就推出vivo X Fold+呢？黄韬表示，其实很多用户都是被X Fold所吸引才选择尝试折叠屏手机，这份信任弥足珍贵，vivo代表的就是折叠屏旗舰天花板。随着供应链技术的迭代升级，vivo对于用户需求快速识别、快速响应，不断提升产品体验，力求超越用户的期待，而X Fold+就是在这样一种用户导向的背景下推出的。X Fold全面超越了之前的折叠屏产品，此次X Fold+的升级不仅是强者更强，并且持续引领折叠屏行业天花板，同时也是响应用户对折叠旗舰更进一步的期待。

在硬件方面，vivo X Fold+都有了不小的提升。首先，X Fold+的处理器将升级为骁龙8+旗舰级芯片，这是一款性能非常强悍的处理器，在安兔兔曝光的跑分页面中，搭载骁龙8+旗舰级芯片的X Fold+跑出了超过110万分的高分，不仅在折叠屏手机产品线中遥遥领先，即便是放在整个手机行业当中来看，也是当之无愧的旗舰级产品。在充电部分，X Fold+将快充升级到有线80W和无线50W，电池增加到了4730毫安时，实现了充电更快、用的更久，让重度手机用户彻底告别电量焦虑。

另外，为了发挥折叠屏手机大屏幕的先天优势，vivo X Fold+对超过5000款APP进行了适配，兼容性更好、用户体验更出色。而这些，都是基于解决用户痛点而最新推出的，并不是盲目的追求配置，也就是vivo所理解的慢的勇气。但X Fold+的升级也绝不是简单的盲从，根据用户需求及时响应，则是vivo一直在说的快的思考。

9月26日，vivo X Fold+将正式发布。价格方面，根据之前已经曝光的电商页面截图来看，vivo X Fold+的售价将会突破万元，相比这些非常实际的硬件升级，vivo X Fold+的这个售价是非常合理的。关于vivo X Fold+的更多卖点，我们9月26号发布会上见。