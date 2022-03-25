搭载Android 13 谷歌Pixel 7系列部分配置曝光

作者：林夏

【天极网手机频道】Android系统，是谷歌基于Linux内核的自由及开放源代码开发的系统，主要用于移动设备，如智能手机与平板电脑。在全球的范围内，搭载Android系统的手机，无论是种类还是数量，遥遥领先于其他操作系统的手机。日前，谷歌Android 13开发者预览版已经上线，该系统将会在谷歌I/O开发者大会上正式公布细节，下半年将会推送稳定版更新。

Pixel 7系列，作为谷歌旗下即将更新的旗舰产品，自然是优先搭载Android 13。关于Pixel 7系列，相关的配置早已有了爆料信息，同时也带来了外观渲染图。从渲染图来看，Pixel 7系列的外观沿袭了上一代Pixel 6系列的设计，基本没什么改变。背部依旧采用三段式布局，其上的摄像头盖板与金属中框为一体化设计，内嵌两颗摄像头。正面则是一块6.3英寸的OLED直屏，尺寸与时下大部分旗舰手机类似，上手之后预计不会产生不适应感。

核心配置上，Pixel 6系列改用了自研的Tensor芯片，Pixel 7系列应该也是采用第二代的Tensor芯片，至于芯片具体命名暂时未明。根据相关爆料信息，第二代的Tensor芯片，可能会集成三星5G调制解调器Exynos 5300。内存方面，配备8GB内存，提供128GB和256GB两种存储。影像方面，后置双摄参数为5000万主摄+1200万超广角，预计主摄支持OIS光学防抖。至于电池容量，可能是4620mAh。

笔者认为，Pixel 7系列在外观上与上一代基本没变化，追求极致外观的用户可能要再斟酌一番再入手。至于配置方面的升级，其实也并不是很明显。但是，具体还得看第二代Tensor芯片的具体表现。从上一代的Tensor芯片的表现来看，手机的影像能力有了很大的提升，今年的Pixel 7系列影像预计也是一大特色，这一点倒是值得期待。当然，为了提前体验Android 13的用户，这款手机必然是首选。