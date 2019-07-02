小米官方公布小米CC系列四大核心卖点：不输友商3000元旗舰

作者：千年

【天极网手机频道】作为小米品牌的全新系列手机产品，小米CC还是非常受关注的。今晚19:00北京水立方，这款备受关注的小米新机将会正式发布。根据官方的爆料，小米CC系列将推出CC9、CC9e、CC9美图定制版三款新机。

来源小米手机官方

今日，小米官方又给小米CC进行了新一轮的预热宣传。小米官方今天公布了小米CC系列四大核心卖点：1、全系标配3D全曲面玻璃和旗舰工艺;2、全系标配3200万+4800万前后双旗舰相机;3、全系标配第7代屏幕指纹;4、全系标配4030mAh大电池。

来源小米手机官方

此外，雷军也在微博上表示，“CC9就是为年轻人重新设计的小米9，功能有增有减。颜值、拍照和配置，都不弱于友商R/友商X/友商N的3000元档旗舰机。三星AMOLED屏+屏幕指纹，前后相机都很好，3200万+4800万，轻薄圆润，3D全曲面玻璃，双面康宁GG5，4030mAh，耳机孔，红外遥控等等，你还想知道啥？ ”

来源@雷军

值得一提的是，小米CC虽然被官方称为拍照旗舰，但是却并不会搭载旗舰处理器。根据此前消息，小米CC9、CC9美图定制版采用6.39英寸显示屏，搭载高通骁龙7系列处理器;小米CC9e则是6.08英寸显示屏，首发骁龙665。

来源小米手机官方

目前，小米CC9已经于6月29日10:00在官网开启100元订金预订，7月2日22:00-4日24:00支付尾款。同时，购机用户可享换机返108元、8折碎屏保、下单抽奖等新机福利。