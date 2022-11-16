1亿像素主摄！OPPO A1 Pro正式发布仅1799元起！

【天极网手机频道】11月16日，OPPO召开新品发布会，发布了一款超值实力产品――OPPO A1 Pro。其凭借着轻薄、双曲面屏、1亿像素、流畅、大内存等特性，以及1799元的起售价，成为同档位手机中最具性价比的明星产品。关于其具体配置如何，我们可以来简单回顾一下。

外观设计上，OPPO A1 Pro提供了朝雨蓝、晨曦金、月海黑三款时尚配色，其色彩灵感源于源于大自然的先天色彩，融入了舒适、和谐意义的情绪色彩。朝雨蓝象征着宁静、清新、自由，晨曦金寓意着好运降临、幸运相伴，而月海黑代表着深沉、静谧，三种配色交相辉映，各有精彩。

在背板的设计上，OPPO A1 Pro采用了灵动秘境双环设计搭配领先的流光晶钻工艺，带来自然的简洁秩序之美。尤其是镜头下方采用独特的竖向拼纹设计，犹如灵动秘境般，三款颜色分别倒映出不同的美好意象：朝雨蓝还原了雨滴从天空缓缓滑落的瞬间，晨曦金的灵感来自阳光闪烁的动态之美，月海黑则描绘出了夜晚的月光在海面上的倒影。

屏幕方面，OPPO A1 Pro配备的是一块6.7英寸的OLED双曲屏，支持120Hz高刷新率、最高1000Hz的瞬时采样率、十亿色显示、100%DCI-P3电影级广色域以及四端超窄边框等特性，能够带来行云流水般的超高清画质体验。同时，这块屏幕还支持行业领先的2160Hz超高频护眼调光，并且通过眼健康安全评估体系(ECAP)专业护眼测试，用户长时间观看手机屏幕也没有过多负担。

更为重要的是，这块屏幕在外层采用了深度二次强化的保护玻璃，以及对中框强度进行优化设计，并且通过了从抗摔、抗冲击、抗变形、极限环境、耐磨5大维度进行的23项严苛测试。可以说，OPPO A1 Pro的屏幕确实称得上“坚固耐用更可靠”，满屏精彩一手即可掌握。

影像方面，OPPO A1 Pro采用的是“1.08亿主摄+200万人像”后置双摄影像模组，以及前置1600万像素的单摄镜头。超高像素的1.08亿主摄镜头，赋予了OPPO A1 Pro超强的解析力，日常拍摄的图片能够保留下更多的细节，也能拍到更远处的风景。与此同时，OPPO A1 Pro还支持9合1像素融合、AI超清人像等软件技术，日常无论是风景还是人像，都能够轻松驾驭，帮助用户定格下生活中最精彩的瞬间。

其他配置方面，OPPO A1 Pro配备了长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池，整体续航能力也是比较出色，日常使用一天完全不是问题。此外，OPPO A1 Pro搭载的是全新的ColorOS 13系统和高通骁龙处理器，支持最高20GB流畅运存体验，实现高性能与低功耗的平衡。再配合AI自流畅引擎，足以提供36个月流畅护航，让OPPO A1 Pro体验流畅，久用如新。

价格方面，OPPO A1 Pro 8+128GB售价1799元，8+256GB售价1999元，12+256GB售价2299元。如此价格，搭配以上的配置，OPPO A1 Pro可以说是具备超高的性价比，在同价位的手机市场中也拥有超强的竞争力。

如果你十分注重手机的外观设计，并且日常拍照多、有长续航需求，那么这款兼具设计美感与实用的超值实力产品或许会很适合你。所以，近期有换机需求的朋友，不妨考虑一下OPPO A1 Pro。