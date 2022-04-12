OPPO Find X5 Pro水蓝 12G+256G售价6299元

作者：LL

【天极网手机频道】在手机配置趋于同质化的时代，为了差异化的定位，不少手机厂商另辟蹊径，试图提升自家产品的独特竞争力。设计独特的外观，无疑是很好的一种思路，也是最能吸引用户的特色之一。素皮材质的后盖，近年来备受市场欢迎，基本所有的高端旗舰均会推出素皮材质的手机，OPPO也不例外，在OPPO Find X5 Pro上增加了水蓝素皮配色。

外观上，OPPO Find X5 Pro的后盖材质采用创新性的玻璃纤维作为底板，将底板厚度大幅减薄，相较于上一代的Find X3 从 0.7mm 减少到0.4mm，所以在视觉上，机身整体显得更加轻薄了。与此同时，OPPO Find X5 Pro采用的素皮材质是定制树脂，增加了其抗冲击度和韧度，从根本上解决了开裂问题，理论上是不用担心耐用性问题的。

外观上的另一大特色在于手机的后置影像模组上，沿袭了OPPO Find X系列的设计。“环形山”的影像模组自成一体，立体感十足，但又与素皮后盖衔接得相当好，大大增强了其实用感。正面则是一块屏幕方面6.7英寸的LTPO2.0 2K曲面屏，支持1Hz-120Hz智能动态刷新。

核心配置方面，全新一代骁龙8移动平台、5000mAh大容量电池、80W超级闪充等配置地加持，OPPO Find X5 Pro的整体性能足以位列行业的巅峰水平。值得一提的是，OPPO Find X5 Pro还加入了自研影像NPU马里亚纳MariSilicon X芯片、自研3A算法以及哈苏影像系统，软硬兼施，其影像能力相当出色，相信不少用户早已体验过。

售价方面，OPPO Find X5 Pro水蓝素皮配色12GB+256GB售价6299元。目前，正在官网以及各大电商平台售卖中。当然，其他材质配色也有在售卖中，感兴趣的朋友可以前去看看。