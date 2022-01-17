年货节好物买齐了吗？我猜你还有手机没买！

作者：毛毛

【天极网手机频道】眼瞅着农历新年就要到来，这段时间大家除了忙着上班，肯定还在忙着去各大电商平台或者线下大型商场去购买年货送给七大姑八大姨。但是有没有想过过年最佳好礼其实是送一些比较实用的产品，比如智能手机。即便是年末将至，国内手机厂商依旧发布了不少新品，就比如现在年轻人都喜欢拍照的手机vivo S12，前置双摄为4400万像素主摄+800万像素广角的镜头模组，自带双色温四柔光灯，实现夜景人像自由和氛围感自由，“沉浸式”拍照从现在开始。

vivo S12后置三摄由1.08亿像素主摄(f/1.88光圈，1/1.52"传感器尺寸)+800万像素广角(f/2.2光圈，1/4"传感器尺寸)+200万像素微距(f/2.4光圈，1/5"传感器尺寸)镜头组成，硬件上完全是没有问题的，再加上有天玑1100处理器作为强有力的“后盾”，vivo S12 Pro不仅在性能的表现上优秀，还轻松应对各种使用场景。

vivo S12正面搭配了一块通过德国莱茵TüV低蓝光以及HDR10+认证的6.44英寸AMOLED屏，触控采样率达到 180Hz，延迟 更低，用户触控体验更畅快，搭配90Hz高刷新率，大幅减少FPS游戏画面的顿挫感。背盖提供暖金、屿蓝以及耀黑三款配色，全新工艺使得其顺滑不留指纹，手感一级棒。直边中框呈现高质感，整体视觉或是手感都更显轻薄。后置摄像头模块运用了留白设计，摄像头采用型链设计，由几何圆环排列组合而成，增添了一种层次感，也彰显了S系列的设计风格与个性。

其他方面，vivo S12配备44W闪充技术，在轻薄机身的情况下加入4200mAh大电池，快速回血不是问题;搭配vivo的超级省电功能，解决高刷背景下功耗过大的问题，续航能力提升克服低电量焦虑症。系统采用的是基于Android 11.0开发的OriginOS Ocean，全新系统使用体验更出彩。

如果是选择送礼的话，vivo S12确实是个不错的选择。

但想要换一款更全面一点的，iQOO 9 Pro也是个诚意满满的好礼。iQOO 9 Pro全面进化为双旗舰主摄影像系统，主摄首发搭载5000万像素三星GN5大底传感器，采用最新一代全像素双核对焦Pro与ISOCELL 2.0技术，对焦速度与色彩保真度更为出色。全新一代骁龙8移动平台给了iQOO 9 Pro的强悍动力。iQOO 9系列另一颗强芯即为全新升级的独立显示芯片Pro，既可让用户享受超越原生帧率的120帧高帧游戏体验，也可以使游戏高帧率运行同时实现更低功耗，目前已适配包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》在内的15款主流手游。

在显示方面，iQOO 9 Pro采用6.78英寸2K E5超视网膜屏，屏幕画面细腻惊艳且功耗更低;支持100% P3广色域覆盖、10bit色彩深度与HDR10/10+的呈现，同时每块屏幕经过逐片色彩调校，色彩显示真实准确;配备目前业内最先进的超声波3D广域指纹，支持指纹快捷功能，可在解锁手机时一键直达防疫健康码、微信付款码和微信乘车码等，便捷且实用。

iQOO 9系列搭载全新的原系统OriginOS Ocean。全新数字世界给用户带来了焕然一新的人机交互体验，让更多用户的生活变得更加多姿多彩。

如果不是当做送礼佳品，那么送给自己也是不错的。毕竟辛苦了一整年了，也要对自己好一点呀!目前这两款新机都是在热销当中，大家可以选择心仪的产品，并且前去官网或者线下门店进行了解与体验，说不定在年货节期间还有优惠活动，“机”遇难得，喜欢的话就行动起来吧。